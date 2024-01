Weltcup in Antholz Biathlon-Talent Grotian muss im Einzelrennen passen Stand: 19.01.2024 12:26 Uhr

Biathlon-Toptalent Selina Grotian fällt bei der WM-Generalprobe in Antholz kurzfristig für das Einzelrennen über 12,5 Kilometer am Freitag (19.01.2024) aus.

"Leider haben wir aktuell im Team mit vereinzelten Magen-Darmbeschwerden zu tun, die heute auch Selina betreffen. Sie wird daher nicht am Einzelrennen teilnehmen", teilte der Deutsche Skiverband kurz vor dem Start (13.40 Uhr/live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de) mit. Am Donnerstag musste bereits Philipp Horn wegen eines Atemwegsinfekts komplett auf den Weltcup in Südtirol verzichten. Sein Ersatz Danilo Riethmüller glänzte als Siebter.

Auf den Spuren von Neuner und Dahlmeier

Die 19-jährige Grotian war ins Weltcup-Team zurückgekehrt, nachdem die fünfmalige Junioren-Weltmeisterin nach zuvor durchwachsenen Leistungen zuletzt wieder im zweitklassigen IBU-Cup unterwegs war. Grotian gilt als größtes Talent seit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier und war vor der Pause bei den Heimrennen in Ruhpolding bei allen vier Weltcup-Stationen dabei gewesen.