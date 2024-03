Biathlon am Holmenkollen Deutsche Mixed-Staffel bleibt auch in Oslo ohne Podest Stand: 03.03.2024 15:53 Uhr

Es bleibt dabei: Die deutschen Biathleten beenden die Saison ohne einen Podestplatz im Mixed-Team. Beim letzten Staffel-Rennen von Benedikt Doll in Oslo war allerdings mehr möglich.

Von Jonas Schlott

Das DSV-Quartett mit Janina-Hettich-Walz, Sophia Schneider, Benedikt Doll und Philipp Nawrath musste sich am Sonntag (03.03.2024) nach insgesamt 24 Kilometern und zehn Nachladern mit Platz fünf zufriedengeben. Dabei war bis zum Schluss das Podium drin, doch Nawrath verließen auf der letzten Runde die Kräfte.

Für Doll war es ein Abschied in doppelter Hinsicht. Der 33-Jährige beendet nach dieser Saison seine Karriere und absolvierte nicht nur sein letztes Rennen am traditionsreichen Holmenkollen in Oslo sondern auch seinen 57. und letzten Einsatz für eine deutsche Biathlon-Staffel im Weltcup.

Der Sieg ging einmal mehr an die Weltmeister aus Frankreich mit Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude und Quentin Fillon Maillet, die sich nur sechs Nachlader leisteten. Schweden wurde Zweiter (8 Nachlader / +32,2 Sekunden), Norwegen Dritter (10 / +35,9).

Hettich-Walz startet mit drei Nachladern

Ohne Vanessa Voigt, die nach ihrem enttäuschenden Auftritt im Massenstart nicht für die Staffeln nominiert wurde, und die weiterhin gesundheitlich angeschlagene Franziska Preuß ging Hettich-Walz das Rennen für Deutschland als Startläuferin an. Die Einzel-Vizeweltmeisterin legte im Nieselregen von Oslo mit einem Nachlader im Liegendanschlag gut los, hatte aber bereits 17 Sekunden auf Frankreichs Simon eingebüßt.

Bis zum zweiten Schießen wuchs der Rückstand weiter an, zudem kamen zwei weitere Nachlader hinzu. So übergab Hettich-Walz als Vierte an Schneider mit 36 Sekunden Rückstand auf Frankreich an der Spitze. " In den letzten beiden Rennen war ich noch nicht bei 100 Prozent. Heute war es besser - vor allem läuferisch ", zog die 27-Jährige ein insgesamt positives Fazit.

Schneider nervenstark am Schießstand

Für Schneider galt es in der Loipe mit der Schwedin Elvira Öberg mitzuhalten. Das sollte nicht ganz gelingen, dafür zeigte sie am Schießstand eine solide Leistung, obwohl sich der letzte Schuss erst herausrepetierte und anschließend das Ziel verfehlte. Da aber auch die Konkurrenz nicht fehlerfrei blieb, ging die 26-Jährige zeitgleich mit Norwegen auf Rang drei in die nächste Runde.

Auch im Stehendanschlag behielt sie die Nerven und brachte fünf Volltreffer ins Ziel - Rang zwei. Bis zum zweiten Wechsel zogen Italien und Schweden zwar wieder vorbei, die Ausgangsposition für Doll als dritter Läufer war dennoch vielversprechend. Frankreich hielt sich derweil schadlos an der Spitze mit mehr als einer halben Minute Vorsprung. " Heute hatte ich ein besseres Gefühl am Schießstand ", erklärte Schneider im Anschluss. " Ich habe zwar auf der Schlussrunde Zeit verloren, bin so weit aber zufrieden mit dem Rennen. "

Doll flattern die Nerven

Doll begann nach seinem tollen zweiten Platz im Massenstart vom Vortag mit einem Fehler, korrigierte aber ohne Probleme und blieb zunächst an Rang drei mit Italien und Lukas Hofer dran. Auf der Strecke wuchs der Rückstand allerdings wieder an, sodass der sechsfache Weltcupsieger im Stehendanschlag liefern musste. Doch die Nerven flatterten bei seinem letzten Auftritt in Oslo: Die ersten drei Schüsse gingen allesamt daneben, die Strafrunde vermied Doll gerade noch so. Norwegen zog dennoch vorbei, sodass Deutschland beim letzten Wechsel nur noch auf Rang fünf lag. Das Podest war 22 Sekunden entfernt, die Franzosen an Position eins sogar eine knappe Minute.

Nawrath verlassen die Kräfte

Was konnte Nawrath als Schlussläufer rausholen? Mit Johannes Thingnes Bö hätte die Konkurrenz im Kampf um das Podest zumindest kaum größer sein können. Doch der 31-Jährige blieb dran, leistete sich wie der Norweger nur einen Nachlader. Weil sich Nawraths Gewehr beim Aufsetzen im Anschluss verhakte, gingen aber wertvolle Sekunden verloren. Er musste sogar kurz anhalten und stürzte leicht zu Boden. Entsprechend wuchs der Rückstand auf 30 Sekunden an.

Im Kampf um den Tagessieg behielt Fillon Maillet für Frankreich derweil die Nerven und brachte den Erfolg souverän ins Ziel. Italien musste dagegen gleich dreimal in die Strafrunde. Weil sich auch Schweden und Norwegen Fehlschüsse leisteten, war die Tür für Nawrath aber plötzlich wieder offen. Die ersten vier Scheiben fielen, mit nur einem Nachlader war sogar der zweite Platz möglich. Im Vierkampf mit Norwegen, Schweden und Italien konnte Nawrath aber schließlich keine Akzente mehr setzen und verlor auf der Schlussrunde schnell an Boden.