Biathlon Junioren-WM Frankreich mit Doppel-Erfolg - Siegismund beste Deutsche Stand: 27.02.2025 12:38 Uhr

Bei der Junioren-WM in Östersund feierte Frankreich einen Doppelerfolg. Beste deutsche Skijägerin war Alma Siegismund.

Die Französin Celia Henaff hat bei der Junioren-WM im schwedischen Östersund den WM-Titel im Einzel gewonnen. Die Französin blieb bei den vier Schießeinlagen fehlerfrei und verwies ihre Teamkollegin Amandine Mengin mit einem Rückstand von 22,5 Sekunden auf Rang zwei. Bronze ging an die Italienerin Fabiana Carpella.

DSV-Juniorinnen verpassen Top-Ten

Für die DSV-Athletinnen war der Podestplatz nicht in Reichweite. Als beste Skijägerin lief Alma Siegismund auf Rang 12. "Ich bin sehr zufrieden mit dem einen Fehler", so die 19-jährige Sächsin, die als großes Biathlon-Talent gilt. Siegismund zeigte nicht nur in der Loipe, sondern auch mit nur einer verpassten Scheibe am Schießstand eine gute Vorstellung. "Ich hab mich heute sicher gefühlt." Im Ziel fehlten der Athletin vom SSV Altenberg nach 12,5 Kilometern allerdings 2:49 Minuten auf die Siegerin.

Teamkollegin Lotta de Buhr (+3:04 Min.) landete mit drei Schießfehlern auf Rang 14. "Bin erleichtert, dass es läuferisch gut passt", so die Skijägerin vom SC Aising-Pang. "Ein, zwei Fehler zu viel, aber ein guter Start". Für Lea Zimmermann (+3:56.8), die sich ebenfalls drei Fehlschüsse leistete, wurde es am Ende Platz 21. "Bin relativ zufrieden mit auf und Abs", so die 20-Jährige. Räumte allerdings ein: "War jetzt nicht perfekt". Perfekt lief es auch nicht für Charlotte Gallbronner (+5:07.9) vom DAV Ulm. Die Sportsoldatin ließ vier Scheiben stehen und kam als 28. mit einem satten Rückstand auf die Bestzeit ins Ziel.