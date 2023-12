Biathlon in Lenzerheide Johanna Puff - Auf der Überholspur in den Biathlon-Weltcup Stand: 13.12.2023 11:22 Uhr

Ein Saison-Auftakt nach Maß: Kaum zwei Wochen nach ihrem Debüt im IBU-Cup darf die 21-jährige Johanna Puff erstmals Weltcup-Luft schnuppern. Sie ersetzt die erkrankte Anna Weidel.

Von Chiara Theis

Es ist keine zwei Wochen her, da ging Johanna Puff in Kontiolahti das erste Mal im IBU-Cup, der zweiten Biathlon-Liga, an den Start. Im Einzel wurde sie auf Anhieb Sechste, im vierten Rennen sprintete sie sogar schon zum ersten Sieg. Ihr furioser Auftakt wird nun belohnt, sie darf in Lenzerheide ihr erstes Weltcup-Rennen bestreiten. Puff ersetzt Anna Weidel, die angeschlagen ausfällt.

"I ch kann es selbst noch gar nicht richtig glauben ", sagte Puff. " Es ging alles Schlag auf Schlag. Hätte mir jemand vor zwei Wochen gesagt, dass es im IBU-Cup so gut läuft und ich meinen ersten Sieg hole – da hätte ich selbst nicht dran geglaubt. " Die Chance, nun erstmals Weltcup-Luft zu "schnuppern", sei "auf jeden Fall sehr cool."

In Lenzerheide hat Puff schon mal gejubelt

An Lenzerheide hat das Nachwuchstalent gute Erinnerungen: Hier bestritt sie bei den Jugend-Weltmeisterschaften 2020 ihre ersten Rennen auf der internationalen Bühne und holte mit der Staffel Bronze.

Im vergangenen Winter überzeugte die Biathletin vom SC Bayrischzell bereits im Junioren IBU-Cup mit vier Siegen und einem zweiten Platz. Dabei war sie mit eher geringen Erwartungen in die neue Saison gegangen.

"Wechselspiel zwischen Aufregung und Vorfreude"

Von so einem erfolgreichen Start in den Winter und der frühen Nominierung ins Weltcup-Team hat die 21-Jährige wahrscheinlich höchstens vage geträumt. Ihr Weltcup-Auftakt auf der Überholspur findet nun also seinen ersten Höhepunkt in Lenzerheide.

" Es ist ein Wechselspiel zwischen Aufregung und Vorfreude ", meinte Puff. " Ich versuche mein Bestes zu geben und im Schießen sauber durchzukommen. Im Laufen schauen wir mal, was geht. Im Endeffekt kann ich nur an Erfahrung gewinnen für die nächsten Jahre. "

Bitterling: "Keine große Erwartungshaltung"

Das erste Weltcup-Wochenende mit dem A-Team soll Puff nun erstmal unbeschwert genießen. Da sieht auch der Sportdirektor Biathlon, Felix Bitterling, so: " Da geht es um das Sammeln von Erfahrungen, da ist jetzt keine große Erwartungshaltung da ."

Egal, wie Puff am Wochenende abschneidet, sie ist schon jetzt eine Gewinnerin des neuen Weltcup-Winters.