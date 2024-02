Biathlon-Weltcup in Oslo Nach Rücktritt Höhenflug - Macht es Doll wie einst Lesser? Stand: 27.02.2024 11:49 Uhr

Noch drei Weltcups - dann ist Schluss für Benedikt Doll. Ähnlich wie Erik Lesser vor zwei Jahren verkündete Doll seinen Abschied schon einige Wochen vor dem Saisonende.

Lesser - mittlerweile Trainer und ARD-Biathlon-Experte - lief nach seinem erklärten Rücktritt vor zwei Jahren befreit von jeglichem Druck in den abschließenden Rennen zu Höchstform auf. Viermal in Serie kam er unter die besten Sieben, die Krönung folgte im vorletzten Rennen. Beim Verfolger in Oslo düpierte der damals 33-Jährige mit einer blitzsauberen Leistung die gesamte Konkurrenz und feierte völlig überraschend den Sieg. Nur drei von insgesamt 286 Einzelstarts hat er in seiner Karriere gewinnen können - dass es ausgerechnet zum Ende der Karriere noch einmal so klappen sollte, war fast schon ein wenig kitschig.

Dolls Plan: Vollgas vom ersten Meter

Ohne den üblichen Stress lief es bei Lesser rund. Bekommt auch Doll seinen zweiten Frühling? Dem 33-Jährigen ist im Laufe der Zeit die Motivation abhanden gekommen. "Ich habe in letzten Jahren immer mal Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, warum tu ich mir das noch an" , gab er in seinem Rücktritts-Video ehrlich zu. Die Entscheidung sei ihm deshalb leicht gefallen, die Motivation für die letzten Rennen sei dennoch groß.

Doll werde noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Das Einzel am Freitag beschreibt er als " eher ruhige und lange Disziplin auf einer harten Runde ". Er versuche, das Rennen entspannt anzugehen. Am Samstag im Massenstart heiße es wieder, vom ersten Meter an " Vollgas" zu geben. "Ich habe noch Kraft und bin motiviert für das Wochenende am Holmenkollen."

Einige Parallelen zu Erik Lesser

Doll ist der letzte der großen Vier (Arnd Peiffer, Simon Schempp und Erik Lesser), der sich von der Weltcup-Bühne verabschiedet. Die Parallelen sind insbesondere zu Lesser groß. Beide waren bei der Rücktrittserklärung 33, beide durchschritten in der langen Profikarriere Täler, feierten aber auch große Siege. Der Schwarzwälder Doll hätte sicher nichts dagegen, wenn sich auch das Ende ähnelt.

Wobei nach Oslo noch nicht Schluss ist. Die Biathlon-Saison endet in dieser Saison in Übersee. Nach den Rennen am Holmenkollen geht es nach Soldier Hollow (USA) und zum Abschluss der langen Saison ins kanadische Canmore.

Schwierige Bedingungen im "warmen" Oslo

Im ersten Rennen nach der WM setzt die deutsche Mannschaft auf die gleichen Athleten wie bei der WM. Auch wettertechnisch könnte es ähnlich wie in Nove Mesto werden. Der Wetterbericht deutet nicht auf allzu winterliche Temperaturen hin.

Es drohen nasse Bedingungen - und damit haderten die DSV-Skijäger zuletzt bei der WM. Den Technikern gelang es oft einfach nicht, die Skier optimal zu präparieren. Dieses Problem "werden wir innerhalb des DSV zielorientiert angehen. Speziell zusammen mit den Kollegen aus dem Skilanglauf arbeiten wir stark an Lösungen und Verbesserungen" , erklärte Sportdirektor Felix Bitterling am Dienstag (27.02.2024).

Auch wenn der Jahreshöhepunkt vorbei ist, bleibt Bitterling erfolgshungrig: " Wir wollen zeigen, dass wir auch im letzten Trimester zu den absoluten Top-Nationen gehören." Doll wird keine Motivationsspritze brauchen. Die Lesser-Bilanz und die Aussicht auf den Sieg im Sprintweltcup sind Anreiz genug, um noch einmal zu Höchstform aufzulaufen.

Aufgebot

Selina Grotian (SC Mittenwald) - Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) - Franziska Preuß (SC Haag) - Johanna Puff (SC Bayrischzell) - Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.) - Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Benedikt Doll (SZ Breitnau) - Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) - Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl) - Philipp Nawrath (SK Nesselwang) - Roman Rees (SV Schauinsland) - Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Zeitplan

29.02.2024, 14:15 Uhr: Frauen, Einzel 15 km

01.03.2024, 14:15 Uhr: Männer, Einzel 20 km

02.03.2024, 13:20 Uhr: Frauen, Massenstart 12,5 km

02.03.2024, 15:20 Uhr: Männer, Massenstart 15 km

03.02.2024, 12:45 Uhr: Frauen/Männer, Single-Mixed-Staffel

03.03.2024, 14:45 Uhr: Frauen/Männer, Mixed-Staffel