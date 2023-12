Weltcup in Lenzerheide Preuß kehrt beim Biathlon-Debüt von Lenzerheide zurück ins Team Stand: 12.12.2023 10:31 Uhr

Der letzte Weltcup vor der Weihnachtspause ist für die Biathleten in doppelter Hinsicht wichtig: Zum einen geht es um einen erfolgreichen Jahresabschluss, zum anderen um Tests für die WM 2025.

Erstmals überhaupt finden Biathlon-Weltcup-Wettkämpfe auf Schweizer Boden statt. Der charmante Ferienort Lenzerheide, der sonst eher für Wettbewerbe im Ski Alpin bekannt ist, feiert am Wochenende sein Biathlon-Debüt. Die Weltcup-Premiere vom 14. bis 17. Dezember ist gleichzeitig auch der große Testlauf für die Biathlon-Weltmeisterschaft, die 2025 in Lenzerheide stattfindet.

DSV will Abläufe testen

Nicht nur der Schweizer Wintersport-Ort nutzt den Weltcup als Testlauf, auch die deutsche Biathlon-Mannschaft. Sportdirektor Felix Bitterling erklärte, man wolle sich in vielerlei Hinsicht mit dem Stadion und dem Schießstand vertraut machen. "Wir wollen diverse Abläufe testen – beispielsweise wohnen wir in diesem Jahr im gleichen Quartier, das wir auch bei der WM beziehen werden ", so Bitterling.

Preuß nach Corona-Pause zurück

Bei den Rennen auf 1.500 Meter Höhe wird auch wieder Franziska Preuß dabei sein. Nach ihrer Corona-Zwangspause in Hochfilzen plant Preuß, die nach einem Traumstart in die Saison sogar im Gelben Trikot unterwegs war, einen Start beim Sprint am Donnerstag (15.15 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de).

"Ich hoffe, dass es mir jeden Tag körperlich nochmal etwas besser geht und ich wieder voller Energie bin" , sagte Preuß. Der Rückschlag sei erneut eine Herausforderung, es sei ihr schwergefallen, die Situation zu akzeptieren, sagte die Bayerin, die im vergangenen Winter mit vielen Infektionen zu kämpfen hatte und die Saison vorzeitig beenden musste.

Puff und Horn neu im Team

Mit Johanna Puff wird eine junge Athletin in die Mannschaft rutschen - vielleicht auch schon mit Blick auf die WM. Die 21-Jährige verdiente sich ihren Startplatz mit guten Leistungen im IBU-Cup. In der zweiten Biathlon-Liga war zuletzt auch Philipp Horn unterwegs, jetzt steigt er ins A-Team auf. " Er hat tolle Leistungen in den ersten IBU Cups der Saison gezeigt, vor allem waren seine Laufzeiten sehr stark" , begründete Bitterling Horns Rückkehr ins Weltcup-Team. Dafür bekommt Roman Rees eine Pause. Er soll sich von den Infekten erholen und gut für den Januar trainieren, so Bitterling.

Zeitplan

Do.,14:15 Uhr: Frauen, Sprint 7,5 km

Fr., 14:15 Uhr: Männer, Sprint 10 km

Sa., 12:45 Uhr: Frauen, Verfolgung 10 km

Sa., 14:40 Uhr: Männer, Verfolgung 12,5 km

So., 12:30 Uhr: Frauen, Massenstart 12,5 km

So., 14:45 Uhr: Männer, Massenstart 15 km

Aufgebot



Frauen



Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

Franziska Preuss (SC Haag)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)



Männer



Benedikt Doll (SZ Breitnau)

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)