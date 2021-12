Wie schon im vergangene Jahr kehrt die World Team Challenge an ihren ursprünglichen Austragungsort zurück und wird von dort live bei der Sportschau übertragen. Grund ist - wie im Vorjahr - die Corona-Pandemie. Aufgrund der Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen war die für den 28. Dezember auf Schalke geplante Biathlon World Team Challenge Anfang Dezember um ein weiteres Jahr verschoben worden. Die Entwicklung der Corona-Pandemie ließe leider keine andere Wahl, hieß es damals vonseiten der Veranstalter.

Ersatzveranstaltung in Ruhpolding ohne Zuschauer

"Wir hatten uns alle darauf gefreut, in diesem Winter wieder nach Schalke zu kommen ", sagte DSV-Präsident Dr. Franz Steinle. " Aber ich bin wirklich überaus dankbar, dass die Biathlon World Team Challenge noch einmal als Sonderausgabe in Ruhpolding stattfinden kann." Bis 2001 fand das Biathlon-Einladungsrennen in Ruhpolding statt, danach zog das Event in die Arena auf Schalke um. In Ruhpolding wird das Rennen vor leeren Rängen stattfinden.

" Auch wenn wir in diesem Winter noch einmal von der Großstadt ins beschauliche Chiemgau zurückkehren, wird die World Team Challenge ihrem Namen einmal mehr gerecht werden ", sagte WTC-Erfinder und Organisator Herbert Fritzenwenger. " Aktuell gehen wir davon aus, dass zehn Spitzenteams aus insgesamt vier Kontinenten dabei sein werden. "

Sieben von zehn Teams stehen bereits fest. Neben den Titelverteidigern Jewgenija Pawlowa und Matwej Elisejew aus Russland werden auch Franziska Preuß und Benedikt Doll sowie Janina Hettich und Erik Lesser an den Start gehen.

red | Stand: 15.12.2021, 10:19