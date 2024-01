Biathlon-Weltcup Ruhpolding ist bereit für das Weltcup-Spektakel Stand: 09.01.2024 16:14 Uhr

Nach Oberhof macht der Biathlon-Tross erneut Station in Deutschland. Auch in Ruhpolding wird ein Biathlon-Spektakel erwartet.

Es ist angerichtet: Während der Zeitplan in Oberhof witterungsbedingt geändert werden musste, stehen die Ampeln in Bayern auf grün: Der Weltcup kann wie geplant vom 10. bis 14. Januar stattfinden. Die Rahmenbedingungen sind prächtig: Gerade rechtzeitig verwandelte sich die Chiemgau-Arena in ein weißes Winterwunderland, pünktlich zum offiziellen Training strahlte bei knackigen Minusgraden am Dienstag (09.01.2024) sogar die Sonne.

"Die Bedingungen in Ruhpolding sind hervorragend. Die Loipe ist in einem Top-Zustand, dazu das Top-Wetter" , sagte OK-Präsident Hermann Hipf gegenüber sportschau.de. Auch ohne den Neuschnee hätten die Wettbewerbe durchgeführt werden können - trotz warmer Temperaturen gab es bereits vor dem Wintereinbruch das offizielle Okay. Die Streckenpräparierung konnte dank der vorhandenen Reserven im Depot abgeschlossen werden. "1.400 Kubikmeter lagern wie jedes Jahr in den Depots ", so Hipf.

Kebinger für Voigt in der Staffel

Bislang sind laut dem OK-Chef 55.000 Karten verkauft. Hipf geht aber davon aus, dass bei den traumhaften Bedingungen die Stadien voll sein werden. Den Auftakt macht am Mittwoch (14.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) die Frauen-Staffel. Nach der Enttäuschung von Oberhof mit Platz fünf wollen die deutschen Biathletinnen Wiedergutmachung betreiben. Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger und Franziska Preuß greifen an. Nicht dabei ist diesmal die angeschlagene Vanessa Voigt. Die Thüringerin hatte sich bei ihren Heimrennen in der Verfolgung nach einem Sturz eine Fingerverletzung an der linken Hand zugezogen. Sie soll am Freitag im Sprint wieder starten.

Preuß "mit gutem Gefühl" beim "richtigen" Heim-Weltcup

Vor allem Preuß hofft vor Tausenden erwartungsvollen Fans in ihrer Wahlheimat auf eine erfolgreiche Staffel. "Wir gehören schon zu den Nationen, die vorne reinlaufen können. Es muss halt jeder einen guten Tag habe n", sagte die 29-Jährige. Sie trete mit einem "guten Gefühl " bei ihrem "richtigen" Heim-Weltcup an.

In der Staffel von Oberhof sei einfach " der Wurm drin gewesen ". Es gelte nun "die neue Chance zu nutzen", so Preuß deutlich. Frauen-Trainer Kristian Mehringer ist gerade bei seiner Vorzeigeathletin für den Weltcup vor der eigenen Haustür optimistisch: " Franzi ist sehr stabil, nur der Sieg fehlt noch. Das Wichtigste ist, dass sie gesund ist und sich gut fühlt. Das gibt ihr eine positive Stimmung. Wenn sie auf einer Welle schwebt, können wir viel von ihr erwarten. " Im Januar 2019 gelang ihr in Ruhpolding ihr bislang einziger Weltcupsieg.

Franziska Preuß nach dem zweiten Platz im Sprint in Oberhof

DSV-Team will mit 65.000 Zuschauern feiern

Bis zu 65.000 Zuschauer werden an den fünf Wettkampftagen erwartet. "Die sind in erster Linie wegen uns da sind. Da wollen wir was zurückgeben und mit denen zusammen feiern" , führte Sportdirektor Felix Bitterling aus: "Wir sind nicht hier um mitzulaufen, sondern wollen ein Wörtchen mitreden und nicht nur den anderen beim Feiern zusehen."

Vor allem die zuletzt starken deutschen Männer wollen die übermächtigen Norweger ab Donnerstag in Staffel, Sprint und Verfolgung ärgern. "Läuferisch sind wir gut dabei. Wir machen weiter. Wir werden die Chance nutzen, wenn sie mal patzen", kündigte Benedikt Doll an. Weniger "old-fashioned-Biathlon" forderte Trainer Uros Velepec: Am Schießstand "mehr riskieren, schneller arbeiten" . Dann könne sein Team "mit Norwegen um Siege kämpfen. "

Zeitplan der Wettbewerbe in Ruhpolding

10.01.2024, 14:30 Uhr: Frauen, Staffel 4 x 6 km (Liveticker)

11.01.2024, 14:30 Uhr: Männer, Staffel 4 x 7,5 km (Liveticker)

12.01.2024, 14:30 Uhr: Frauen, Sprint 7,5 km (Liveticker)

13.01.2024, 14:30 Uhr: Männer, Sprint 10 km (Liveticker)

14.01.2024, 12:30 Uhr: Frauen, Verfolgung 10 km (Liveticker)

14.01.2024, 14:45 Uhr: Männer, Verfolgung 12,5 km (Liveticker)