Biathlon: Russen und Belarusen starten künftig als neutrale Athleten

Konsequenzen für Russland und Belarus

Für Russland und Belarus gilt dagegen, dass bei Wettbewerben keine Flaggen, Symbole oder nationale Abzeichen gezeigt werden dürfen. Zudem müssen die Athleten in farblich neutraler Kleidung antreten.

Die Hymnen Russlands und von Belarus werde nicht mehr gespielt. Außerdem werde es keine Punkte für die beiden Länder in der Nationanenwertung geben.

Ausschluss in Estland und Norwegen?

Nach derzeitigem Stand können das russische und das belarusische Team nicht in Otepää starten, da sie nach Auskunft der estnischen Regierung nicht in das Land einreisen dürfen. Die IBU nahm das zur Kenntnis, will den Premieren-Weltcup in Otepää aber trotzdem wie vorgesehen durchführen.

Auch Norwegen prüft derzeit Wege, Russen und Belarussen von den Wettbewerben am Holmenkollen auszuschließen.

Athleten "sind Teil unserer Familie"

Skisprung-Rennleiter Sandro Pertile hat den Schritt, Russlands Athleten nicht auszuschließen, in der Sportschau anschließend verteidigt. "Die russischen Athleten können antreten - ohne russische Fahne und Hymne. Sie sind ein Teil unserer Familie. Sie sind Leute, die ein ganzes Jahr mit den anderen Athleten leben. Wir wollen gerne die Athleten unterstützen ", sagte Pertile als Verantwortlicher des Weltverbandes Fis.

"Wir wollen diese Leute unterstützen. Sie sind Menschen. Für uns ist auch das Familiengefühl sehr wichtig." DIe FIS hatte am Freitagabend entschieden, dass russische Athleten trotz der derzeitigen Situation weiter an den Start gehen dürfen - allerdings ohne russische Fahne und Hymne, die durch die Fis-Fahne und Hymne ersetzt werden.

Dem Vorschlag Norwegens, das in den kommenden Wochen bei der Raw-Air-Tour und der Skiflug-WM keine russischen Sportler zulassen will, möchte die FIS nach aktuellem Stand nicht folgen.

Quelle: red/dpa