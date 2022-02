Wegen der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine werde die Mannschaft das Training vorerst einstellen und nicht an den verbleibenden drei Weltcup-Wochenenden teilnehmen.

Dies teilte Lily Budsuljak, Präsidentin des nationalen Biathlon-Verbandes (FBU), via Facebook mit. Dem ukrainischen Team gehört unter anderem in Dimitro Pidruschni der Verfolgungs-Weltmeister von 2019 an.

Quelle: sid