Titans erwischen den besseren Start

Die Partie startete zunächst mit einer soliden Vorstellung der Gäste aus Tennessee. Ein variables Angriffsspiel und die von Beginn an wache Defensive erspielte eine 10:0 Führung. Nach einem Field Goal war es einmal mehr Runningback Derrick Henry, der sich in die gegnerische Endzone durchtankte. "King Henry" kam zwar im ersten Viertel in Fahrt, wurde mit zunehmender Spieldauer allerdings immer besser von den Gastgebern unter Kontrolle gebracht. Mit 69 erlaufenen Yards und einem Touchdown war es für Henry das schwächste Spiel in den Play offs.

Chiefs schaffen erneute Wende vor der Halbzeit

Zwar verschliefen die Chiefs die Anfangsphase nicht so extrem wie im Viertelfinale gegen die Houston Texans, allerdings musste die Offensive um Quarterback Patrick Mahomes wieder erstmal den eigenen Rhythmus finden. Den fand sie dann vor allem, da Mahomes buchstäblich selbst sein Team vorantrieb. Die Titans konnten das Laufspiel gut kontrollieren und die Passempfänger zustellen, woraufhin der 24-Jährige dann häufiger selbst zum Lauf ansetzte und sogar einen Ball über 27 Yards selbst in die Endzone trug.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Tennessee gibt sich nicht auf

Die Chiefs erhöhten ihre Führung auf 35:17 und sahen wie der sichere Sieger aus. Nach einem angetäuschten Punt konnten die Titans allerdings eine Angriffsserie Mitte des vierten Viertels wiederbeleben, die in einem gefangenen Touchdown von Anthony Firkser endete. Es blieb danach allerdings beim 35:24, da die Chiefs-Defensive allen weiteren Attacken der Titans standhalten konnte. Patrick Mahomes war erneut der beste Spieler auf dem Feld, warf 294 Yards und 3 Touchdowns, lief selbst 53 Yards und schaffet es ein Mal in die Endzone. Beim Interview auf dem Spielfeld zeigte er sich bereits selbstsicher und kämpferisch: " Wir sind nicht fertig, wir werden uns das Ding holen ".

Finalbegegnung fast perfekt

Wer den Kansas City Chiefs in das NFL-Finale folgt, wird im NFC -Championship-Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Green Bay Packers entschieden. Die Partie wird am 19.01.2020 um 00:40 Uhr MEZ angestoßen.

Die Vince-Lombardi-Trophäe

In Miami/Florida laufen nun bereits die Vorbereitungen auf das spektakuläre Finale. Auch wenn der "Super Bowl" mit der Vince-Lombardi-Trophäe zum 54. ausgespielt wird, endet damit die 100. Saison der National Football League. Dort wird die Sängerin Demi Lovato die amerikanische Nationalhymne singen, noch gespannter sind viele Fans allerdings wieder auf die pompöse Halbzeit-Show, die in diesem Jahr von Jennifer Lopez und Shakira umgesetzt wird.

Stand: 20.01.2020, 00:25