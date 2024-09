Favoriten und ein neuer Spielmodus Das Wichtigste zum Saisonstart der Volleyball-Bundesligen Stand: 05.09.2024 14:57 Uhr

Die Volleyball-Saison der Frauen und Männer steht in den Startlöchern. Favoritenrollen, der neue Spielmodus und Olympia-Rückkehrer - alle wichtigen Fragen vor dem Saisonstart werden hier geklärt.

Von Franziska Pietsch

Wann startet die Saison in der Volleyball-Bundesliga?

Die 1. Bundesliga der Männer startet am 20. September in die Saison 2024/25. Zum Auftakt empfängt Vizemeister VfB Friedrichshafen den ASV Dachau. Eine Woche später, am 28. September, starten auch die Frauen in die neue Bundesliga-Saison. Unter anderem empfängt Meister und DVV-Pokalsieger MTV Stuttgart den Bundesliga-Rückkehrer Schwarz-Weiß Erfurt.

Wo kann ich die Volleyball-Spiele sehen?

Alle Spiele der 1. Bundesliga der Frauen und Männer werden live beim Streaminganbieter Dyn gezeigt. Außerdem gibt es ein Match der Männer-Bundesliga pro Woche auf dem Twitch-Kanal von Spontent und auf dem YouTube-Channel "Dyn Volleyball". Mindestens 30 Partien der Frauen-Bundesliga überträgt Sport1 im Free-TV. Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle gibt es auf sportschau.de.

Wer sind die Favoriten?

Als klarer Favorit gehen bei den Männern die Berlin Recycling Volleys in die anstehende Saison. Der Deutsche Meister von 2024 hatte sich in einer dramatischen Final-Serie im fünften Spiel gegen den VfB Friedrichshafen durchgesetzt und somit zum alleinigen Rekordhalter gekrönt – bereits zum 14. Mal konnten die Hauptstädter die Meisterschaft feiern.



Ebenso sollten die Helios Grizzlys Giesen nach ihrer überraschend starken Saison 2023/24 im Auge behalten werden. Bei den Meisterschafts-Playoffs sowie beim DVV-Pokal mussten sie sich erst im Halbfinale geschlagen geben, die Hauptrunde der Liga schlossen sie sogar als Tabellenzweiter ab. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden die Grizzleys nun an der CEV Champions League teilnehmen – es wird eine Belastungsprobe für das Team aus Niedersachsen.



Bei den Frauen gelten die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart nach ihrem dritten Deutschen Meistertitel in Folge als Favorit. Vizemeister SSC Palmberg Schwerin möchte beim Kampf um den Titel ebenfalls ein Wörtchen mitreden, wird es nach vielen Abgängen aber schwer haben. Insgesamt zwölf Spielerinnen verlassen den Klub, darunter auch die deutschen Nationalspielerinnen Pia Kästner und Anna Pogany.

Jubel bei den Spielerinnen von Allianz MTV Stuttgart

Welche Olympia-Spieler sind dabei?

Bestärkt von der olympischen Atmosphäre aus Paris, schlagen vier Nationalspieler in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga auf: Außenangreifer Moritz Reichert und Ruben Schott, Zuspieler Johannes Tille und Mittelblocker Tobias Krick. Alle vier stehen in Berlin unter Vertrag.



Die anderen Olympia-Spieler verteilen sich auf europäische Teams, Volleyball-Riese Georg Grozer schmettert in der Türkei bei Arkas Spor. Beim olympischen Turnier war für die DVV-Männer nach einem packenden Fünf-Satz-Spiel gegen den späteren Olympiasieger Frankreich im Viertelfinale Schluss.

Johannes Tille (l.) und Lukas Maase bei den Olympischen Spielen

Wie funktioniert der neue Spielmodus der Frauen-Bundesliga?

Die Frauen-Bundesliga startet mit einem neuen Spielmodus in die bevorstehende Saison. Hintergrund ist die geringere Staffelstärke mit nur neun statt zehn Teams. Neben der Hauptrunde, in der jedes Team ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander spielt, gibt es nun eine zusätzliche dritte Runde. Diese besteht ausschließlich aus Hinspielen, jedes Team hat dabei vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die Hauptrunde sowie die dritte Runde finden vom 28.09.2024 bis zum 15.03.2025 statt.



Die besten acht Teams qualifizieren sich für die Playoffs, bei denen die Viertel- und Halbfinals im "best-of-three"-Modus (zwei Siege zum Weiterkommen notwendig) ausgetragen werden. Die beiden Finalisten machen in maximal fünf Spielen im "best-of-five"-Modus spätestens am 04.05.2025 den Meistertitel unter sich aus.

In welchem Modus spielen die Männer?

Bei den Männern kämpfen in dieser Saison zwölf Mannschaften um die Meisterschaft. Als dreizehntes Team spielt der VC Olympia Berlin in der Liga mit, verfügt aber über ein Sonderspielrecht. Der Volleyballclub kann an der Hauptrunde teilnehmen, sich aber nicht für die Playoffs qualifizieren.



In der Hauptrunde spielt jedes Team im Modus "Jeder-gegen-Jeden" ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander (20.09.2024 bis 15.03.2025). Auch hier qualifizieren sich die besten acht Mannschaften für die anschließenden Playoffs, die im Zeitraum vom 22.03.2025 bis 18.05.2025 ausgetragen werden.



Es wird im "best-of-three"- oder "best-of-five"-Modus gespielt. Eine Entscheidung über die genaue Spielanzahl wird Ende Februar 2025 getroffen. Der Deutsche Meister wird in maximal fünf Spielen im "best-of-five" ermittelt.



In der Saison 2024/25 gibt es in beiden Bundesligen keine Absteiger, damit sie weiter expandieren und vor allem bestehen bleiben können.