Bronze am Balken

Am letzten Tag der Turnwettbewerbe von Tokio ist sie dann wieder da. Zum Gerätefinale am Balken. Lange vor ihrer Übung liegt sie mit ihren Teamkolleginnen auf der Bodenmatte, macht Späße, tippt auf dem Smartphone herum. Dann die Routine vor ihrer Wettkampfübung. Alles wie immer. Die Spannung in der Halle aber ist auch ohne großes Publikum zu greifen.

Und Simone Biles liefert, ausgerechnet auf dem Wackelgerät Balken. Eine gute Übung ohne große Fehler mit einem Abgang ohne Schrauben. Simone Biles lächelt, sie greift sich kurz ans Herz, wirkt erleichtert. Es reicht für die Bronzemedaille.

Der Jubel rund um Biles ist riesig. Die Teamkolleginnen gratulieren, auch die Konkurrentinnen sind sofort da. So mancher auf den Rängen hat Tränen in den Augen.

Biles: "Wir sind nicht nur Entertainer"

Wahrscheinlich wäre die Ankündigung der Bronzemedaille vor den Spielen eine Enttäuschung gewesen für Simone Biles. Jetzt ist es eine ihrer größten Errungenschaften, sich diese Medaille erkämpft zu haben.

Selbstbestimmt in einer Sportart, in der noch zu viele Athletinnen fremdbestimmt handeln. Simone Biles hat in Tokio eine Botschaft: " Wir sind nicht nur Entertainer, wir sind Menschen. Aber als Athleten verlieren wir manchmal den Kontakt zu unseren Gefühlen. "

Stand: 24.12.2021, 08:00