US-Turnerin Biles: "Hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen"

" Wenn man sich ansieht, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zu einem Olympiateam gehören dürfen ", sagte Biles dem New York Magazine: " Ich hätte schon lange vor Tokio aufhören sollen. "

Der Skandal um den ehemaligen Mannschaftsarzt Larry Nassar habe bei ihr als Opfer von sexueller Gewalt einen hohen emotionalen Tribut gefordert. Nassar (58) verbüßt eine lebenslange Haftstrafe, nachdem er sich Ende 2017 und Anfang 2018 schuldig bekannt hatte, Frauen und Mädchen sexuell missbraucht zu haben, während er als Sportmediziner bei USA Gymnastics und der Michigan State University gearbeitet hatte.