Tischtennis-WM in Südafrika Dang Qiu erreicht dritte Runde der Tischtennis-WM Stand: 23.05.2023 13:57 Uhr

Europameister Dang Qiu hat auch sein zweites Einzel-Match bei der Tischtennis-WM in Südafrika gewonnen.

Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte Sathiyan Gnanasekaran aus Indien in 4:0 Sätzen und zog dadurch - genau wie der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov - am Vorabend in die dritte Runde ein.

Im Achtelfinale droht der Weltmeister

Sollten die beiden deutschen Topspieler in Durban auch ihre nächsten beiden Spiele gewinnen, würden sie im Viertelfinale dieser WM aufeinandertreffen. Dang Qiu droht allerdings bereits im Achtelfinale ein Duell mit dem Weltmeister und Weltranglistenersten Fan Zhendong aus China.