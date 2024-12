Tennis United Cup - Zverev und Siegemund im Mixed dominant Stand: 30.12.2024 17:10 Uhr

Das deutsche Team um Alexander Zverev hat beim United Cup mit dem zweiten Sieg das Viertelfinale erreicht. Im Mixed setzten sich Zverev und Laura Siegemund mit 6:2, 7:6 (7:3) gegen Zhang Zhizhen und Zhang Shuai durch und machten das 2:1 im Duell mit China perfekt.

Zuvor hatte Zverev in Perth mit dem 2:6, 6:0, 6:2 gegen den Weltranglisten-45. Zhang Zhizhen bereits vorzeitig den Einzug in die erste K.-o.-Runde gesichert. Siegemund unterlag anschließend in ihrem Einzel Gao Xinyu mit 1:6, 6:3, 3:6.

Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.



Zverev musste geduldig sein

"Ich habe nicht gut angefangen, später habe ich meinen Rhythmus gefunden" , sagte Zverev nach seinem Einzelsieg: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung im zweiten und dritten Satz." Seine Mannschaft wolle nun "so weitermachen, es nach Sydney schaffen und dort wieder um den Titel spielen".

Der Nummer zwei der Weltrangliste unterliefen anfangs zu viele vermeidbare Fehler, Zverev haderte sichtbar mit seinem Spiel. Nach nur 33 Minuten ging der erste Satz an Zhang. Im zweiten Satz startete Zverev deutlich verbessert, brachte sich durch ein Break in Führung. Auch von einer zehnminütigen Pause, die elektronische Linienüberwachung in Perth machte Probleme, ließ sich der Hamburger nicht aus der Ruhe bringen. Mit 6:0 erzwang der 27-Jährige den dritten Durchgang.

Auch darin spielte Zverev weiter dominant, nach knapp mehr als zwei Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum Sieg.

Gao verwandelt ersten Matchball

Auch Siegemund hatte zunächst mit großen Problemen zu kämpfen, gab den ersten Satz gegen Gao deutlich ab. Wie Zverev fand aber auch sie dann die passende Antwort. Siegemund biss sich zurück ins Spiel und nutzte ihre erste Chance zum Satzausgleich. Den Beginn des dritten Durchgangs verschlief Siegemund dann aber komplett, vom 0:4-Rückstand erholte sie sich nicht mehr. Gao verwandelte ihren ersten Matchball, Siegemund setzte eine Vorhand ins Aus.

Deutschland startete mit Sieg

Das erste Spiel hatte Deutschland 3:0 gegen Brasilien gewonnen. Für das Viertelfinale, das am Neujahrstag beginnt, qualifizieren sich die sechs Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten. Einen der besten zweiten Plätze hat das deutsche Team bereits vor dem abschließenden Mixed Doppel am Montagnachmittag sicher.

Zverev, der den United Cup als Vorbereitung auf die Australian Open (ab 12. Januar) nutzt, hatte bei der vergangenen Auflage gemeinsam mit der inzwischen zurückgetretenen Angelique Kerber und Siegemund triumphiert.