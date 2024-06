Auslosung für Wimbledon Zverev startet gegen Carballes Baena, Kerber gegen Putinzewa Stand: 28.06.2024 13:00 Uhr

Alexander Zverev trifft beim Tennis-Klassiker in Wimbledon in der ersten Runde auf Roberto Carballes Baena. Angelique Kerber startet gegen Julia Putinzewa. Yannick Hanfmann bekommt es in der ersten Runde mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner zu tun.

Dies ergab die Auslosung am Freitag (28.06.2024) für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf dem Rasen von Wimbledon. Zverev, French-Open-Finalist, bekommt es in seinem Erstrunden-Match mit dem Spanier Roberto Carballes Baena, Nummer 65 der Weltrangliste zu tun. Beide trafen bislang erst einmal aufeinander. Im vergangenen Jahr setzte sich Zverev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid auf Sand in drei Sätzen durch.

In der zweiten Runde könnte ein Duell mit dem US-Amerikaner Marco Giron warten, in der dritten Runde könnte es der Hamburger mit dem an Position 28 gesetzten Briten Jack Draper zu tun bekommen.

Hanfmann in Runde eins gegen Sinner

Zverev, der bislang in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, wurde in die untere Turnierhälfte gelost. Das bedeutet, dass er erst in einem möglichen Finale auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien oder den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner treffen könnte.

Sinner trifft in der ersten Runde auf Yannik Hanfmann. French-Open-Sieger Alcaraz startet seine Mission Titelverteidigung gegen den krassen Außenseiter Mark Lajal aus Estland.

Ein möglicher Halbfinal-Gegner für Zverev wäre laut Turniertableau auch Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic. Der siebenmalige Wimbledonsieger hatte seine Teilnahme bis zuletzt offen gelassen. Djokovic hatte sich nach seinem Rückzug vor dem Viertelfinale der French Open Anfang des Monats einer Knie-Operation unterzogen, bei der ein Meniskusriss behoben wurde.

"Es wird jeden Tag besser. Ich gebe noch nicht 100 Prozent, aber das wird hoffentlich in den nächsten Tagen kommen ", sagte Djokovic, der zum Start auf den tchechischen Qualifikanten Vit Kopriva treffen wird. Mit einem weiteren Triumph in Wimbledon könnte Djokovic zu Rekordchampion Roger Federer aufschließen.

Murray-Brüder starten im Doppel

Der zuletzt ebenfalls angeschlagene zweifache Wimbledonsieger Andy Murray hat ebenfalls im Einzel gemeldet und wird in der ersten Runde auf den Tschechen Tomas Machac treffen. Außerdem habe Murray gemeinsam mit seinem Bruder Jamie eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz erhalten, teilten die Veranstalter mit. Die beiden schottischen Brüder würden erstmals gemeinsam bei dem Tennis-Klassiker antreten.

Kerber mit schwieriger Aufgabe in Runde eins

Angelique Kerber trifft bei ihrer Rückkehr nach Babypause in Wimbledon auf die Kasachin Julia Putinzewa und erwischte damit eine unangenehme Aufgabe. Die Nummer 34 der Welt zeigte sich zuletzt in guter Rasen-Form und gewann in der vergangenen Woche das Vorbereitungsturnier in Birmingham. Kerber hatte 2018 an der Church Road de Titel gewonnen.

Tatjana Maria, Wimbledon-Halbfinalistin von 2022, trifft in ihrem Erstrunden-Spiel auf die an Nummer 32 gesetzte Britin Katie Boulter. Die junge Hamburgerin Eva Lys (22), die erstmals im Hauptfeld von Wimbledon steht, bekommt es mit der Französin Clara Burel zu tun.

Die Erstrundenduelle der Deutschen in der Übersicht:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Roberto Carballes Baena (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Fabian Maroszan (Ungarn)

Yannik Hanfmann (Karlsruhe) - Jannik Sinner (Italien/Nr. 1)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Fabio Fognini (Italien)

Daniel Altmaier (Kempen) - Arthur Fery (Großbritannien)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel) - Julia Putinzewa (Kasachstan)

Laura Siegemund (Metzingen) - Kateryna Baindl (Ukraine)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Katie Boulder (Großbritannien)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Yuriko Miyazaki (Japan)

Eva Lys (Hamburg) - Clara Burel (Frankreich)