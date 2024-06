Wimbledon - Fragen und Antworten Tennis-Klassiker auf dem heiligen Rasen Stand: 26.06.2024 17:08 Uhr

Der größte Titel im Tennis, Superstars in der Royal-Box und 28 Tonnen Erdbeeren - alles zum Tennis-Klassiker in Wimbledon.

Wimbledon 2024 - mit Rekord-Preisgeld

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres ist das älteste und wohl auch bedeutendste Tennisturnier der Welt. Seit 1877 geht es im All England Lawn Tennis and Croquet Club an der Londoner Church Road mit der berühmten Postleitzahl SW19 um den Gentlemen's Cup, die Frauen spielen seit 1884 um die Venus Rosewather Dish.

2024 wird in Wimbledon ein neues Rekordpreisgeld von mehr als 59 Millionen Euro ausschütten. Nach Angaben der Veranstalter hat sich das Preisgeld in den vergangenen zehn Jahren von 25 Millionen Pfund auf mehr als 50 Millionen Pfund verdoppelt. Die Sieger im Einzel erhalten jeweils ein Preisgeld von fast 3,2 Millionen Euro, "Equal Pay" ist damit in Wimbledon ereicht.

Start am 1. Juli, Finals am 13. / 14. Juli - Zeiten und TV-Übertragungen

Die Qualifikation für die letzten Plätze im Hauptfeld läuft bereits, die erste der zwei Turnierwochen beginnen mit den Erstrunden-Matches am 1. Juli. Die Endspiele steigen am Samstag, den 13. Juli, bei den Frauen und am Sonntag, 14. Juli, bei den Männern.

Der spielfreie Sonntag nach der ersten Woche, lange eine der Besonderheiten des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon, wurde 2022 abgeschafft - auch um den früher oft vom Wetter und verschobenen Spielen belasteten Zeitplan zu entzerren.

Bei den Übertragungsrechten für Deutschland hat es einen Wechsel gegeben: In Deutschland werden die Spiele aus Wimbledon nicht mehr bei Sky, sondern live bei Prime Video zu sehen sein.

Zverev, Kerber und Co. - die deutschen Tennis-Hoffnungen

Insgesamt elf deutsche Tennisprofis stehen sicher im Hauptfeld. Die größte Hoffnung aus deutscher Sicht ist einmal mehr Alexander Zverev, der nach seiner Finalniederlage von Roland Garros den nächsten Anlauf startet, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Rasen gehörte bislang allerdings nicht zum Lieblingsbelag von Deutschlands Nummer eins, in Wimbledon kam Zverev noch nie über das Achtelfinale hinaus.

Neben Zverev gehen Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Daniel Altmaier, Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann an den Start.

Bei den Frauen hat Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin von 2018, eine Wildcard erhalten. Neben Kerber stehen Tatjana Maria, Tamara Korpatsch, Laura Siegemund und Jule Niemeier im Hauptfeld.

Alcaraz, Sinner, Swiatek - die Favoriten in Wimbledon

Titelverteidiger Carlos Alcaraz kommt nach seinem Premieren-Erfolg in Paris mit dem nächsten Major-Titel und zusätzlichem Selbstvertrauen nach Wimbledon. An Nummer eins gesetzt ist aber Jannik Sinner, der Weltranglistenerste hat in Halle gezeigt, dass er auch Rasen Turniere gewinnen kann, im Finale gegen Hubert Hurkacz, einen ausgewiesenen Rasen-Spezialisten.

Bei den Frauen ist Iga Swiatek, die zuletzt überlegen die French Open gewann, auch in Wimbledon an Position 1 gesetzt, vor Coco Gauff und Aryna Sabalenka. Zuletzt trumphierten an der Church Road mit Elena Rybakina und Marketa Vondrousova zwei Außenseiterinnen - Vondrousova als erste ungesetzte Spielerin der Turnier-Geschichte.

Wimbledon ohne Nadal, Djokovic und Murray mit Fragezeichen

Novak Djokovic kündigte an, kurzfristig über seinen Start zu entscheiden. Der Serbe musste nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden in Paris mit anschließender Knie-OP pausieren und konnte kein Vorbereitungsturnier spielen. Der siebenmalige Wimbledonsieger hatte zuletzt fünfmal in Folge in Wimbledon das Finale erreicht. Mit einem weiteren Sieg würde er zu Rekordchampion Roger Federer aufschließen.

Bereits abgesagt hat Rafael Nadal, der sich auf einen womöglich letzten großen Auftritt bei Olympia in Paris vorbereiten möchte. Der zweimalige Wimbledon-Champion Andy Murray, Liebling der britischen Fans, hofft nach einer Rückenverletzung noch auf einen Start.

Erdbeeren mit Sahne - viel Tradition in Wimbledon

"Strawberries and Cream" gehören zu den vielen Wimbledon-Klischees, die von den traditionsverliebten Briten gerne gepflegt werden. 28 Tonnen Erdbeeren sollen von den Tennis-Fans bei jedem Turnier verzehrt werden, die Picknick-Portion kostet, seit 2010 unverändert, 2,50 Pfund.

Dafür sollen die Erdbeeren in diesem Jahr größer und besonders schmackhaft sein, wie der Guardian bereits vermeldete: Bei dem kühlen und nassen Wetter im Frühjahr seien die Erdbeeren langsamer gereift und deshalb fruchtiger. Sollte sich diese Prognose nicht erfüllen, bleibt als verlässliche Größe immer noch der Pimm's-Longdrink, das Glas für knapp zehn Pfund.

Stars in der Royal Box, Hoffen auf Prinzessin Kate

In der königlichen Loge auf dem Centre Court werden nicht nur Mitglieder der Königsfamilie mit Anhang erwartet. In den vergangenen Jahren versammelten sich in der "Royal Box" auch immer mehr Hollywood-Stars und sonstige Größen aus der Welt des Sports und Showgeschäfts: Von Brad Pitt, Sienna Miller, über David Beckham und Lewis Hamilton bis zu Ariana Grande und Fernsehbäckerin Mary Berry.

Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" ist Prinzessin Kate, die zuletzt bei der Militärparade zu Ehren des Königs ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung hatte.

Offen blieb bis zuletzt, ob Prinzessin Kate, die sich nach eigener Aussage weiter in Behandlung befinde, wie in den vergangenen Jahren am Endspielwochenende die Siegerpokale übergeben werde. Sie hoffe, schrieb sie bei X, im Sommer an einigen öffentlichen Auftritten teilnehmen zu können - womöglich auch auf dem Centre Court in Wimbledon.