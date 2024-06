Vorbereitung auf Olympia Nadal sagt für Wimbledon ab Stand: 13.06.2024 16:16 Uhr

Für die Vorbereitung auf seine letzten Olympischen Spiele wird der spanische Tennisstar Rafael Nadal wie erwartet auf eine Wimbledon-Teilnahme verzichten. Der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger will weiter auf Sand trainieren und die Rasensaison auslassen, um möglichst fit für die Sommerspiele in Paris zu sein.

"Wir glauben, dass es das Beste für meinen Körper ist, den Belag nicht zu wechseln", teilte Nadal am Donnerstag (13.06.2024) mit.

Beim olympischen Tennisturnier im Stade Roland Garros, in dem Nadal 14 French-Open-Titel feierte, will der Ausnahmekönner im Einzel und im Doppel mit Carlos Alcaraz antreten. Die olympischen Tennis-Wettbewerbe beginnen am 27. Juli. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon wird vom 1. bis 14. Juli ausgetragen, mit einem neuen Rekord-Preisgeld.

Nadal: "Rasen-Saison schwierig"

Schon nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open gegen den Hamburger Alexander Zverev hatte der von vielen Verletzungen geplagte Nadal seine Pläne angedeutet. Die Rasensaison sehe er als "schwierig" an, hatte der zweimalige Wimbledon-Gewinner gesagt: "Ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, nach all dem, was meinem Körper passiert ist, jetzt eine Umstellung auf einen komplett anderen Belag zu machen und dann wieder auf Sand zurückzukehren."

Um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, will Nadal vom 15. bis 21. Juli im schwedischen Bastad antreten, wie er nun ankündigte.

Auch Djokovic-Start in Wimbledon fraglich

Das Wimbledon-Turnier wird möglicherweise auch auf den serbischen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic verzichten müssen. Djokovic hatte sich bei den French Open am Meniskus im Knie verletzt und sich operieren lassen. Auch er wird für den Rasen-Klassiker vermutlich ausfallen.