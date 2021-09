Der große Rod Laver saß in Flushing Meadows in der "President's Suite" und schaute seinem möglichen Nachfolger zu: Novak Djokovic zog am Freitagabend (10.09.2021/Ortszeit) in New York ins Endspiel der US Open ein und ist damit nur noch einen Sieg davon entfernt, auch das vierte Major-Turnier des Jahres zu gewinnen.

Der Grand Slam, der größte Triumph im Tennis - dies war dem großen Australier Laver als bislang letztem männlichen Tennisprofi gelungen. " Es ist nur noch ein Match. All in ", sagte Djokovic im Interview auf dem Platz. " Ich werde das nächste Spiel so angehen, als wäre es das letzte meiner Karriere. "