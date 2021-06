Wimbledon wieder mit Zuschauern

Wie die Organisatoren am Mittwoch (16.06.2021) weiter mitteilten, soll die Kapazität auf einigen kleineren Plätzen bereits zu Beginn des Rasen-Klassikers am 28. Juni zu 75 Prozent ausgelastet werden.

Halbfinale und Finale vor vollen Rängen

Beim Achtel- und Viertelfinale sollen dann auch auf den beiden größten Plätzen noch mehr Fans Zutritt erhalten. Die Halbfinale und die Endspiele sollen auf einem mit 15.000 Besuchern voll gefüllten Centre Court stattfinden. Die britische Regierung hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass bei den Endspielen am 10. und 11. Juli zu einer hundertprozentigen Auslastung zurückgekehrt wird.

Am 11. Juli findet auch das Endspiel der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion statt, dann sollen rund 40.000 Besucher kommen dürfen. Die Großevents sind Teil einer Testreihe der britischen Regierung, mit denen diese Erkenntnisse über die Sicherheit von Großveranstaltungen in Zeiten der Pandemie sammeln will. Das Preisgeld in Wimbledon, wo im Vorjahr wegen der Corona-Krise nicht gespielt wurde, wird im Vergleich zu 2019 um 5,2 Prozent sinken. Es beträgt aber trotzdem noch umgerechnet fast 40,8 Millionen Euro. Für die Einzel-Titel gibt es jeweils fast zwei Millionen Euro.

Wildcards für Andy Murray und Venus Williams

Der Brite Andy Murray und Venus Williams aus den USA haben für den Rasen-Klassiker in Wimbledon jeweils eine Wildcard erhalten. Das teilten die Organisatoren in London am Mittwoch mit. Der nach zwei Hüftoperationen in der Tennis-Weltrangliste weit nach hinten gerutschte Murray konnte beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison bislang 2013 und 2016 den Titel gewinnen. Venus Williams konnte in Wimbledon bislang fünf Mal triumphieren.

dpa | Stand: 16.06.2021, 16:09