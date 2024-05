Wegen zwei Rap-Konzerten Frauen-Tennisturnier in Hamburg steht plötzlich ohne Stadion da Stand: 07.05.2024 16:07 Uhr

Die Organisatoren des WTA-Turniers in Hamburg müssen sich kurzfristig wieder auf Stadionsuche begeben. Es kann nicht wie geplant im Hamburger Stadtpark gespielt werden - wegen zwei Rap-Konzerten auf der angrenzenden Freilichtbühne.

Eigentlich sollte in knapp zweieinhalb Monaten das Turnier auf der Anlage des THC von Horn und Hamm an der Hamburger Saarlandstraße beginnen (20. bis 26. Juli). Doch daraus wird nichts. Am Dienstag teilte Turnierdirektorin Sandra Reichel mit: "Der zentrale Grund sind die am Halbfinal- und Finaltag bestätigten zwei Konzerte eines Rappers auf der Freilichtbühne im Stadtpark, die bereits ausverkauft sind." Die Rede ist von Finch, der in diesem Sommer sein zehnjähriges Jubiläum feiert.

Die Auswirkungen durch den Konzertbetrieb seien "aus Sicht des Veranstalterteams und der Frauenprofitennisorganisation WTA so immens, dass sich das Turnier nicht mit der Qualität durchführen lässt, die wir für die Spielerinnen und die Fans gewährleisten müssen".

"Intensiv" auf der Suche nach neuem Stadion

Was zwei Rap-Konzerte mit einem Tennisturnier zu tun haben? Die Tennisplätze liegen in unmittelbarer Nähe zur Konzertlocation. Der Lärmpegel sei ein Faktor, aber auch die Logistik und Sicherheitskomponenten inklusive Schlechtwetter-Szenarien, die einkalkuliert werden müssten, heißt es in der Stellungnahme von Reichels Agentur "MatchMaker". Reichel hofft, "zeitnah eine neue Austragungsstätte bekannt geben" zu können. Daran werde gerade "intensiv" gearbeitet.

Zuletzt hatte "MatchMaker" sowohl das Hamburger Männer- als auch das Frauen-Turnier am traditionsreichen Rothenbaum veranstaltet. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) vergab dann aber seine Herrenlizenz an die Agentur Tennium. Das ATP-Turnier findet vom 13. bis 21. Juli in der Hansestadt statt.

