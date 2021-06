Krejcikova denkt im Erfolg an verstorbene Mentorin Novotna

"Ich habe schon so viel hier geredet" , sagte Krejcikova mit einem Schmunzeln im Gesicht und fügte beseelt an: "Ich fühle mich superwohl auf diesem Platz und bin einfach happy."

Am Samstag, nach ihrem 6:1, 2:6, 6:4-Einzelsieg gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa, hatte Krejcikova bereits hochemotionale Worte an die 2017 verstorbene tschechische Tennis-Ikone Jana Novotna gerichtet, die sie ans Profitennis herangeführt hatte.

"Als sie im Sterben lag, habe ich viel Zeit mit ihr verbracht. Einige ihrer letzten Worte zu mir waren: 'Habe Spaß und versuche, einen Grand Slam zu gewinnen'. Sie war so eine Inspiration für mich" , sagte Krejcikova: "Ich vermisse sie sehr und hoffe, dass sie jetzt glücklich ist. Ich bin es und kann es nicht glauben, dass ich hier gewonnen habe."

Psychologe hilft Krejcikova nach Panikattacke

Krejcikova kämpfte sich durch einen Frauen-Wettkampf in Paris, in dem es von Beginn an turbulent zuging. Der Presse-Boykott und der folgende Rückzug der viermaligen Major-Gewinnerin Naomi Osaka sorgten Aufruhr. Die drei deutschen Frauen um Angelique Kerber enttäuschten mit dem ersten kollektiven Erstrunden-Aus seit 1958, Favoritinnen wie die Weltranglistenerste Ashleigh Barty stürzten. Krejcikova sorgte unterdessen immer mehr für Furore.

Vor dem Achtelfinale bei den French Open gegen die Amerikanerin Sloane Stephens hatte Krejcikova sich allerdings noch in der Kabine eingeschlossen, weil sie eine Panikattacke bekommen hatte. "Ich habe wieder mit meinem Psychologen gesprochen, und wir haben lange gesprochen. Sodass ich wusste, dass ich nicht in Panik geraten würden, sobald ich den Platz betrete" , sagte sie im Rückblick aufs Finale, das sie dann genießen konnte: "Darüber bin ich sehr glücklich."

red/dpa/sid | Stand: 13.06.2021, 13:34