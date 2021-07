Die an Nummer sieben gesetzte Polin gewann am Freitag (02.07.2021) gegen Irina-Camelia Begu (Rumänien) 6:1, 6:0 und trifft in der nächsten Runde auf Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 11) oder Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 21).

Muguruza ist neben Angelique Kerber (Kiel) die einzige ehemalige Wimbledonsiegerin, die noch im Turnier ist. Die 20-jährige Iga Swiatek hatte 2020 ohne Satzverlust die French Open gewonnen. Es war der erste polnische Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.