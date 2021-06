Dabei ist gerade in England die Corona-Lage alarmierend, auch wenn es scheint, England sei schon auf dem Weg zurück zur Normalität. Die Regierung um Premierminister Boris Johnson öffnete schon Mitte April Teilbereiche der Gastronomie wieder. Mittlerweile sind fast 66 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft, 48 Prozent vollständig.

Reisewarnung deutscher Behörden

Von den deutschen Behörden wird das Vereinigte Königreich als Virusvariantengebiet eingestuft, es gilt eine Reisewarnung. Besondere Probleme bereitet die Delta-Variante.

Seit Turnierbeginn am 11. Juni stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 63,6 auf 151,1 am Vorabend des Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und England, am Dienstagmittag (29.06.) erreichte sie mit 169,2 ihren vorläufigen Höhepunkt. Letztmals war sie am 11. Februar so hoch gewesen.

Wissenschaftler Edmunds: Sportevents als "Forschungsprojekte"

Die Zulassung von Fans zu diesen Sportevents ist Teil eines Testprogramms der englischen Regierung, das darauf abzielt, die Coronavirus-Verbreitung bei Großveranstaltungen näher zu untersuchen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach urteilte angesichts des absehbaren Fan-Aufkommens in London jedoch: "Das ist ein Brandbeschleuniger für die Delta-Variante."