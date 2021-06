Wimbledon ist gerüstet, dies sieht man schon vor dem Start des Rasen-Klassikers am Montag (28.06.2021): Die Straßen des Londoner Stadtteils sind dezent, aber großflächig in grün-violett beflaggt. Es gibt kaum ein Geschäft, das nicht mit Tennis-Deko ausstaffiert wurde. Vor einem Immobilienbüro steckte sogar eine Schaufensterpuppe kopfüber in einer Tonne mit Tennisbällen.

Der "Guardian" rechnet bereits fest damit, dass in den Supermärkten bald die Erdbeeren ausverkauft sein dürften, die man in Wimbledon gerne zwischen zwei Pimm's Cocktails nascht. Die Sehnsucht nach den liebgewonnenen Ritualen sei nach der Absage im Vorjahr besonders groß: Die besondere Atmosphäre in Wimbledon werde diesmal wohl noch etwas gelöster sein, verstärkt durch ein Gefühl von Klassentreffen, allen Corona-Auflagen zum Trotz.

20.000 Zuschauer pro Tag in Wimbledon

Rund 20.000 Zuschauer sind pro Tag auf der Anlage des All England Lawn Tennis Club zugelassen. Dies entspricht den behördlichen Vorgaben von 50 Prozent der Gesamtkapazität. Der Centre Court darf zu den Endspielen sogar voll besetzt sein. Zutritt bekommen Zuschauer auch in Wimbledon nur mit einem Nachweis über vollständige Impfung oder einem negativen Coronatest, auf dem kompletten Gelände gelten die üblichen Abstandsregeln und Maskenpflicht.

Halep, Nadal, Osaka, Thiem - viele prominente Absagen

Sportlich erscheint das Rennen um den dritten Grand-Slam-Titel des Jahres offen wie selten zuvor - nach einer Reihe prominenter Absagen im Vorfeld. Am Freitag gab mit Simona Halep die Wimbledon-Siegerin von 2019 ihren Verzicht wegen einer Verletzung bekannt. Naomi Osaka hatte sich schon zuvor abgemeldet. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty geht zwar an den Start, war aber zuletzt ebenfalls nicht fit.

Auch bei den Herren hatte Rafael Nadal, der schon in Paris erschöpft wirkte, seinen Wimbledon-Start abgesagt, am Freitag folgte ihm der ebenfalls angeschlagene Dominic Thiem.