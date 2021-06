Verletzung am Handgelenk

Wie sein Management am Donnerstag (24.06.21) mitteilte, fällt der 27 Jahre alte Österreicher länger aus und wird damit auch das Turnier in Hamburg verpassen. Der

US-Open-Sieger muss zunächst für fünf Wochen eine Schiene tragen.

"Es tut mir wirklich leid, dass ich an den nächsten drei Turnieren meines Turnierplans nicht teilnehmen kann: Wimbledon, Hamburg und Gstaad" , schrieb der 27-Jährige in einem Statement. Er sei entschlossen, "noch stärker zurückzukommen".

Auch Nadal und Osaka

Thiem hatte sich am Dienstag beim Rasen-Turnier auf Mallorca in seinem Auftaktmatch gegen den Franzosen Adrian Mannarino verletzt und danach von einem Knacken im rechten Handgelenk berichtet. An seinen bislang größten Triumph im vergangenen Jahr in New York konnte er in dieser Saison bisher nicht anknüpfen. Das Turnier in Wimbledon beginnt an diesem Montag.

Zuvor hatten bereits der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal auf die Teilnahme an den All England Championships in Wimbledon verzichtet und auch Naomi Osaka hatte für den Rasen-Klassiker abgesagt.

sid/dpa | Stand: 24.06.2021, 18:34