Tennisprofi Alexander Zverev hat für die erste Runde des Rasenturniers in Wimbledon ein machbares Los erhalten. Der Hamburger trifft in London auf Qualifikant Tallon Griekspoor aus den Niederlanden. Das ergab die Auslosung am Freitag (25.06.2021).

Struff gegen Medwedew zum Auftakt, Kerber gegen Stojanovic

Eine ebenso schwere wie reizvolle Aufgabe bekam am Freitag Jan-Lennard Struff, der Sauerländer muss gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew antreten. Beim Rasenturnier in Halle hatte Struff den Russen zuletzt in zwei Sätzen bezwungen. Angelique Kerber, die vor drei Jahren in Wimbledon triumphierte, startet gegen die Weltranglisten-86. Nina Stojanovic aus Serbien.

Insgesamt stehen sieben deutsche Herren und vier deutsche Damen im Hauptfeld des am Montag beginnenden Grand-Slam-Turniers. Routinier Philipp Kohlschreiber startet gegen den Weltranglisten-Zwölften Denis Shapovalov aus Kanada, Dominik Koepfer gegen den Amerikaner Reilly Opelka und Yannick Hanfmann gegen den Tschechen Jiri Vesely.

Qualifikanten-Duell für Otte, Siegemund trifft auf Alexandrowa

Oscar Otte trifft im Duell zweier Qualifikanten auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der ebenfalls über die Qualifikation ins Hauptfeld gerückte Daniel Masur erhielt Kwon Soonwoo aus Südkorea zugelost.