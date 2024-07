Finale in Wimbledon Max Schönhaus siegt im Junioren-Doppel Stand: 14.07.2024 18:22 Uhr

Die deutschen Profis waren beim Tennis-Klassiker vorzeitig ausgeschieden - und doch hat Deutschland wieder einen Wimbledon-Champion.

Max Schönhaus gewann am Sonntag (14.07.2024) mit seinem US-amerikanischen Partner Alexander Razeghi den Doppelwettbewerb der Junioren bei dem Grand-Slam-Turnier. Im Endspiel bezwang das Duo die Tschechen Jan Klimas und Jan Kumstat mit 7:6 (7:1), 6:4.

Nummer 24 auf der Weltrangliste

"Der Erfolg von Max Schönhaus in Wimbledon ist ein großartiger Erfolg für das deutsche Tennis" , wird Michael Kohlmann, Chef-Trainer der Deutschen Tennis Bundes (DTB), in einer Mitteilung zitiert. "Dieser Triumph ist ein weiteres Ausrufezeichen unserer vielen hochtalentierten Nachwuchstalente in diesem Jahr, der zeigt, dass wir in der Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg sind."

In der ITF Junioren-Weltrangliste steht der 16-jährige Schönhaus als bestplatzierter Deutscher derzeit auf Platz 24.

Letztmals und als bislang einziger Deutscher hatte 2009 mit Kevin Krawietz ein deutscher Tennis-Spieler das Doppel der Junioren in Wimbledon gewonnen.