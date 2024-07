Wimbledon-Finale gegen Paolini Krejcikova gewinnt Titel in Wimbledon Stand: 13.07.2024 17:08 Uhr

Die Tschechin Barbora Krejcikova hat mit großer Nervenstärke den Tennis-Klassiker von Wimbledon gewonnen. Im Finale bezwang sie Jasmine Paolini.

Die 28-Jährige setzte sich in einem umkämpften Endspiel der 137. All England Championships am Samstag 6:2, 2:6, 6:4 gegen die gleichaltrige Italienerin durch und feierte ihren zweiten Grand-Slam-Triumph.

Krejcikova folgt als Siegerin an der Church Road auf ihre Landsfrau Marketa Vondrousova und streicht für ihren Coup vor 15.000 Zuschauern ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet 3,2 Millionen Euro ein. Auch ihre 2017 verstorbene Mentorin Jana Novotna (1998) sowie Petra Kvitova (2014/2011) hatten den Titel für ihr Land in Wimbledon gewonnen.

Paolini, die zuletzt in Paris ebenfalls im Endspiel stand und nun noch 1,7 Mio. Euro erhielt, ließ auch ihre zweite Chance auf ihren ersten Major-Triumph aus.