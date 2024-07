Spannende Spiele im Halbfinale Krejcikova erstmals im Finale von Wimbledon Stand: 11.07.2024 22:16 Uhr

Die Tschechin Barbora Krejcikova hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das Finale von Wimbledon erreicht. Dort trifft sie auf die Italienerin Jasmine Paolini.

Krejcikova setzte sich am Donnerstag (11.07.2024) im Halbfinale im Südwesten Londons mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen die favorisierte frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) durch. Am Samstag hat die French-Open-Siegerin von 2021 die Chance auf ihren ersten Titel beim Rasenklassiker.

Im Endspiel trifft sie auf Paolini, die nach dem French-Open-Finale gleich in ihr nächstes Grand-Slam-Endspiel einzog. Paolini kämpfte sich zu einem 2:6, 6:4, 7:6 (10:8) gegen die Kroatin Donna Vekic.

Krejcikova erinnert an Jana Novotna

Nach ihrem Einzug in ihr erstes Wimbledon-Finale hat die tschechische Tennisspielerin Barbora Krejcikova an ihre gestorbene frühere Tennistrainerin Jana Novotna erinnert. " Vor ein paar Jahren habe ich mit Jana zusammengearbeitet", sagte sie nach ihrem überraschenden Halbfinalerfolg gegen Rybakina. "Ich habe so viele schöne Erinnerungen." Wenn sie auf den Platz gehe, kämpfe sie um jeden Ball, weil sie denke, dass es das ist, was Novotna gewollt hätte.

Sie sei so weit weg gewesen von einem solchen Erfolg. "Und jetzt bin ich hier. Wow, ich stehe in einem Finale." Krejcikova drehte sich in dem Interview auf dem Centre Court weg, um ihre Rührung zu verbergen. "Ich vermisse sie einfach sehr, ich vermisse sie so sehr" , sagte sie dann. Novotna hatte 1998 Wimbledon gewonnen. 2017 war sie mit 49 Jahren an Krebs gestorben.