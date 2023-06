French Open in Paris Djokovic zieht gegen angeschlagenen Alcaraz ins Finale ein Stand: 09.06.2023 19:04 Uhr

Novak Djokovic steht zum siebten Mal im Finale der French Open. Der Serbe gewann das Halbfinale gegen den Spanier Carlos Alcaraz klar, der ab dem dritten Satz mit Krämpfen zu kämpfen hatte.

Der 36-jährige Serbe setzte sich am Freitag (09.06.23) gegen den schwer angeschlagenen Spanier mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 durch und darf auf den dritten Titel beim Sandplatzklassiker in Paris hoffen.

Alcaraz hatte nach einem schnellen Schritt zu Beginn des dritten Satzes mit Krämpfen zu tun und wirkte anschließend völlig gehemmt. Der Weltranglistenerste ließ sich mehrfach durch einen Physiotherapeuten behandeln, doch konnte er in der restlichen Partie keinen Sprint mehr ansetzen. Nach dem 1:0 im dritten Satz holte der 20-Jährige nur noch ein Spiel zum 1:5 im vierten Durchgang.

Geplagt von Krämpfen: Der Spanier Carlos Alcaraz im Halbfinale gegen Novak Djokovic.

"Das war Pech für Carlos. Das Letzte, was du haben willst, sind Krämpfe in so einer Phase. Ich fühle mit ihm. Er wird das Turnier mehrere Male gewinnen, da bin ich sehr sicher", sagte Djokovic im Anschluss.

Druckvolles Match von Djokovic

Zu Beginn der Partie waren Alcaraz Druck und Nervosität sichtlich anzumerken. Nach jedem gewonnenen Punkt feuerte der Spanier sich selbst an, sprach sich Mut zu. Doch mit seinen starken Returns setzte Djokovic seinen Gegner sofort unter Druck, dominierte die Anfangsphase.

Beim Stand von 3:4 im zweiten Satz ließ sich Djokovic längere Zeit am offenbar schmerzenden rechten Unterarm behandeln. Doch nachdem sich Alcaraz den zweiten Satz gesichert hatte, ereilte den Spanier wenig später der Schock - und dann das rasche Aus.

Alcaraz verlor im zweiten Duell erstmals in seiner Karriere gegen Djokovic und muss nun auch fürchten, vom Serben als Nummer eins der Welt abgelöst zu werden, sollte dieser am Sonntag im Finale triumphieren.

Djokovic kann Grand-Slam-Rekord schaffen

Der Weltranglistendritte Djokovic braucht nur noch diesen Sieg für seinen 23. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier, mit dem er sich den alleinigen Rekord vor Rafael Nadal sichern würde.

Für den zweitältesten Finalisten in der Geschichte der French Open ist es bereits das 34. Endspiel bei einem Grand Slam. Im Endspiel des Sandplatzklassikers trifft Djokovic auf Alexander Zverev oder den Norweger Casper Ruud.