French Open Insulin-Spritze für Zverev nun auch auf dem Court erlaubt Stand: 06.06.2023 18:14 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev darf sich bei den French Open in den kommenden Matches Insulin-Spritzen auch auf dem Court verabreichen. Das bestätigten die Turnier-Organisatoren am Dienstag.

Bei seinem Achtelfinalmatch hatte bei Zverev Verwirrung ob des Prozederes geherrscht. Der Typ-1-Diabetiker hatte sich am Montagabend eine Insulinspritze verabreichen wollen, wusste zunächst aber nicht genau, wie er verfahren sollte. "Ich habe der Schiedsrichterin gesagt, es müsse eine klare Struktur geben. Dann ist das doch gar kein Problem" , sagte Zverev bei Eurosport. Nun wurde ihm dieser Wunsch erfüllt. Die Organisatoren erklärten zudem, dass es ihm auch am Montagabend bereits gestattet gewesen wäre, so zu verfahren.

"Ich bin seit ich dreieinhalb Jahre alt bin Diabetiker - das ist ja jetzt nichts Neues, das mache ich mein Leben lang" , hatte Zverev gesagt. "Das heißt ja dann, dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind, die notwendig für mein Leben sind. Wenn ich mich nicht spritze, komme ich in Lebensgefahr."

"Sieht aus, als wenn ich dope"

Sein Verfahren führe gelegentlich zu seltsamen Kommentaren durch Offizielle, berichtete der 26-Jährige. "Die sagen, es sieht aus, als wenn ich dope" , sagte er. Zverev hatte im Jahr 2022 seine Diabetes-Typ-1-Erkrankung öffentlich gemacht und eine Stiftung mit dem Namen "Alexander Zverev Foundation" gegründet.

Er verabreicht sich regelmäßig während seiner Spiele eigenhändig Insulin-Spritzen. Bei den French Open erreichte er am Montagabend das Viertelfinale und trifft dort am Mittwoch als hoher Favorit auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry.