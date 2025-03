Mit 17 Jahren nicht aufzuhalten Mirra Andrejewa - bei den Großen angekommen Stand: 17.03.2025 13:26 Uhr

In Indian Wells feierte Mirra Andrejewa den zweiten großen Tennis-Titel in Folge. Daraus zieht sie auch selbst die Erkenntnis, dass sie mit den Topspielerinnen auf Augenhöhe ist.

Im Angesicht ihres glitzernden Glaspokals wusste Mirra Andrejewa genau, bei wem sie sich zu bedanken hatte: bei sich selbst. "Dafür, dass ich bis zum Ende gekämpft habe, immer an mich glaube und niemals aufgebe" , sagte die 17-Jährige mit einem Grinsen. Nach dem Titel beim WTA-Turnier in Indian Wells stellte der Shootingstar im Frauentennis sein erfrischendes Selbstvertrauen eindrücklich zur Schau.

Andrejewa: "Die Sicherheit, um die Großen in großen Spielen zu schlagen"

Kein Wunder: Das 2:6, 6:4, 6:3 im Finale gegen die topgesetzte Aryna Sabalenka war schließlich so etwas wie der endgültige Vorstoß der Ausnahme-Erscheinung Andrejewa in die absolute Weltspitze. Nach ihrem Titel in Dubai im Februar triumphierte die Russin zum zweiten Mal in Folge bei einem 1000er-Turnier, den wichtigsten Wettbewerben abseits der Grand Slams, und katapultierte sich auf Platz sechs der Weltrangliste.

"Ich habe nun die Sicherheit, auch die großen Spielerinnen in den ganz großen Spielen zu schlagen" , sagte Andrejewa nach ihrem zwölften Sieg in Serie. Zuvor hatte sie mit ihrem furchtlosen Tennis auch die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek (Polen) ausgeschaltet. In so jungen Jahren war es bisher nur zwei Spielerinnen gelungen, sowohl die Nummer eins als auch die Weltranglistenzweite bei einem Turnier zu schlagen: Steffi Graf und Serena Williams.

Werden die French Open auch ihr Grand-Slam-Meisterstück?

Andrejewa, die in Krasnojarsk aufwuchs und heute vom französischen Cannes aus immer wieder altersbedingt für Rekorde sorgt, befindet sich also in allerbester Gesellschaft - und muss sich schon früh im Jahr neue Saisonziele suchen. Ihr ursprüngliches Vorhaben, in die Top 10 vorzustoßen, hat sie nämlich schon erreicht.

In Miami, wo es praktisch nahtlos weitergeht, ihren Titel-Hattrick perfekt zu machen, dürfte so ein Ziel sein. In der aktuellen Verfassung und an der Seite von Erfolgstrainerin Conchita Martinez scheint aber auch der erste Grand-Slam-Titel nur noch eine Frage der Zeit.

Die nächste Chance dazu tut sich für Andrejewa im Frühsommer bei den French Open auf. In Paris hatte sie 2023 als gerade 16-Jährige mit dem Erreichen der dritten Runde erstmals die Tenniswelt verzaubert, im vergangenen Jahr stürmte sie bis ins Halbfinale.