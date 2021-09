Laver Cup: Europas Tennisspieler führen klar gegen Team Welt

Beim Show-Wettkampf in Boston zwischen dem Team Europa und dem Rest der Welt liegt der Titelverteidiger allerdings "nur" mit 3:1 vorn, nachdem der Hamburger Zverev und Wimbledon-Finalist Berrettini im abschließenden Doppel gegen John Isner/Denis Shapovalov (USA/Kanada) 6:4, 6:7 (2:7), 1:10 verloren. Zuvor hatten Andrej Rublew (Russland), der Norweger Casper Ruud und Berrettini ihre Einzel gewonnen und den Favoriten klar auf Kurs gebracht.

"Alle hier, um zu gewinnen"

Am Samstag (25.09.21) bekommt es US-Open-Halbfinalist Zverev wieder mit Isner zu tun, diesmal im Einzel. "Wir alle sind hier, um zu gewinnen" , sagte Zverev, der bei den bisherigen drei Ausgaben des an den Ryder Cup der Golfer angelehnten Team-Wettkampfs die Trophäe in die Höhe stemmen durfte.

Da die Superstars Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) verletzungsbedingt fehlen und der serbische Branchenprimus Novak Djokovic auf seinen Start verzichtete, führt Zverev die europäische Auswahl in Boston zusammen mit US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas an.

Borg und McEnroe sind die Kapitäne

Gespielt werden von Freitag bis Sonntag jeweils drei Einzel und ein Doppel, jeden Tag gibt es für die Siege mehr Punkte. Wie schon bei den ersten drei Vergleichen des Einladungsturniers, das im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, liegt auch diesmal die Favoritenrolle klar beim Team Europa unter Captain Björn Borg.

Alle sechs europäischen Spieler sind in den Top 10 der Weltrangliste platziert. Die von John McEnroe betreute Welt-Auswahl wird von den Kanadiern Felix Auger-Aliassime und Shapovalov (ATP-11. und -12.) angeführt.

dpa | Stand: 25.09.2021, 08:38