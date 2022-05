French Open: Nadal steht seinem Onkel Toni gegenüber

Toni Nadal wohl nicht in der Box

Felix Auger-Aliassime

"Ich bin sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat", sagte schon oft der 35-Jährige, der nun in eine ungewohnte Situation kommt. Erstmals tritt Rafael Nadal gegen seinen Onkel Toni an, der 2017 seinen Rückzug aus dem Trainerteam seines Neffen ankündigte und seit März 2021 den aufstrebenden Kanadier Felix Auger-Aliassime betreut.

Aber wohl nicht am Sonntag. "Wenn wir gegen Rafa spielen, werde ich in keiner der beiden Boxen sitzen", hatte Toni Nadal zu Beginn seiner Arbeit mit dem Weltranglistenneunten Auger-Aliassime gesagt: "Ich bin immer noch Direktor der Akademie, arbeite weiterhin für ihn und ich bin Rafaels Onkel."

"Glaube nicht, dass er mich verlieren sehen möchte"

Dem Credo bleibt er offenbar bei Roland Garros weiter treu, wenn es zum spannenden Achtelfinal-Duell kommt. "Ich glaube nicht, dass Toni mir viel Neues über Rafa erzählen wird", sagte Auger-Aliassime, das sei aber auch nicht nötig. Sein Coach werde das Match wohl von einem "neutralen Ort" verfolgen und genießen.

Auch Rafael Nadal spielte das Thema herunter. "Er ist mein Onkel. Ich glaube nicht, dass er mich verlieren sehen möchte", sagte der Australian-Open-Sieger: "Aber er ist ein Profi und betreut einen anderen Spieler." Er hätte auch kein Problem damit, wenn sein Onkel Toni in der gegnerischen Box sitzen würde.

Quelle: sid