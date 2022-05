Nach Paris-Aus: Zheng Qinwen spricht über Menstruationsbeschwerden

" Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe ", sagte Zheng Qinwen. " Ich hatte solche Bauchschmerzen, dass ich nicht einmal ein "Come on" schreien konnte ", sagte Zheng Qinwen. " Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen."