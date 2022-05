Die 28 Jahre alte ungesetzte Italienerin gewann das Viertelfinale zweier Linkshänderinnen am Dienstag mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 gegen die kanadische US -Open-Finalistin Leylah Fernandez. Trevisan, die zuletzt in Rabat erstmals einen WTA -Titel gewann, ist die erste italienische Halbfinalistin in Roland Garros seit Sara Errani 2013 und spielt gegen Coco Gauff oder Sloane Stephens um ein Finalticket.

Die US-Amerikanerinnen treten in der zweiten Partie des Tages gegeneinander an. Fernandez verpasste es, als zweite Kanadierin nach Eugenie Bouchard 2014 die Runde der letzten Vier in Roland Garros zu erreichen.