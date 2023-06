French Open Ruud unter den besten Acht, Haddad Maia gewinnt Marathon-Match Stand: 05.06.2023 17:34 Uhr

Casper Ruud hat bei den French Open souverän sein Achtelfinale gewonnen. Der Norweger besiegte am Montag (05.06.2023) den Chilenen Nicolas Jarry in drei Sätzen. Bei den Frauen war Beatriz Haddad Maia in einem der längsten Matches der Turnier-Geschichte erfolgreich.

Casper Ruud hat mit seinem Sieg seinen Beitrag für eine Neuauflage des emotionalen Vorjahres-Viertelfinals gegen Holger Rune geleistet. Der 24 Jahre alte Norweger schlug Jarry mit 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Rune nimmt es in seinem Achtelfinale mit dem Argentinier Francisco Cerundolo auf. 2022 war es während des Aufeinandertreffens zwischen Ruud und Rune in der Runde der letzten Acht hoch hergegangen. Ruud, der in vier Sätzen gewann, rüffelte anschließend seinen jungen Kollegen. " Wenn du auf einer großen Bühne stehst, ist es vielleicht an der Zeit, ein bisschen erwachsen zu werden ", sagte er damals.

Vergangenes Jahr war nur Nadal zu stark

Ruud ist beim Sandplatzklassiker an Position vier gesetzt und hatte im Endspiel des Vorjahrs gegen Rafael Nadal verloren, beim 14. French-Open-Triumph des Spaniers. Nadal fehlt in Paris verletzungsbedingt und fällt nach einer Hüft-Operation noch rund fünf Monate aus.

Haddad Maia schreibt French-Open-Geschichte

Im drittlängsten Spiel der Profi-Ära des Damentennis bei den French Open hatte sich zuvor die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia ins Viertelfinale gekämpft. Die 27-Jährige durfte nach 3:51 Stunden über ihren 6:7 (3:7), 6:3, 7:5-Erfolg gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo jubeln und hatte nach dem verwandelten Matchball Tränen in den Augen. Sie ist die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Viertelfinale seit 1968.

Länger dauerten nach Angaben der Organisatoren seit 1968 nur zwei Partien. Vor dieser Zeit gibt es keine verlässlichen Statistiken der Veranstalter. Der Rekord liegt bei 4:07 Stunden aus dem Jahr 1995. Für Haddad Maria ist der Achtelfinalsieg gegen die Nummer 132 der Weltrangliste ihr größter Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Sie hatte in der ersten Runde die Deutsche Tatjana Maria bezwungen.

Jabeur macht Schritt zu erstem Grand-Slam-Titel

Ihre nächste Gegnerin hatte deutlich weniger Mühe. Titelanwärterin Ons Jabeur aus Tunesien setzte sich in nur 63 Minuten mit 6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Bernarda Pera durch. Die 28 Jahre alte Wimbledon-Finalistin hat damit bei allen vier Grand-Slam-Turnieren das Viertelfinale erreicht. Sie wartet nach Endspielteilnahmen in Wimbledon und bei den US Open im Vorjahr aber noch auf ihren ersten großen Triumph.

Pütz träumt von zwei Titeln

Der deutsche Tennisprofi Tim Pütz ist derweil nur noch zwei Siege von seinem ersten Titel im Mixed bei einem Grand Slam entfernt. Der 35-Jährige erreichte mit der Japanerin Miyu Kato das Halbfinale. Das Duo bezwang Luisa Stefani und Rafael Matos aus Brasilien mit 7:6 (7:5), 6:2. Pütz verwandelte den Matchball per Vorhandvolley.

Der Frankfurter ist beim Sandplatzklassiker in Paris auch noch im Doppel dabei. Mit Kevin Krawietz steht er im Viertelfinale gegen Ivan Dodig aus Kroatien und den Amerikaner Austin Krajicek vor einer schwierigen Aufgabe.