Pressestimmen zum French-Open-Finale Alcaraz - "Der neue König von Roland Garros" Stand: 10.06.2024 08:47 Uhr

Der 21 Jahre alte Spanier Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal die French Open gewonnen. Er besiegte im Finale Alexander Zverev aus Deutschland mit 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Das schreibt die internationale Presse.

Spanien:

"Mundo deportivo": "Heldenhaftes Comeback von Alcaraz, dem historischen neuen Champion von Roland Garros. Carlos Alcaraz litt wie nur wenige Male, um sich einen seiner größten Kindheitsträume zu erfüllen."

"Sport": "Monumental! Alcaraz, Champion von Roland Garros!"

"Marca": "Carlos Alcaraz übersteht ein episches Finale und krönt sich zum neuen König von Roland Garros. (...) Der Spanier signierte einen Monolog für die Ewigkeit mit einem fünften Satz zum Einrahmen."

"As": "Alcaraz träumte und zeigte, dass Träume manchmal wahr werden."

"El País": "Roland Garros krönt einen unbändigen Alcaraz nach seiner Rückkehr gegen Zverev."

Italien:

"Gazzetta dello Sport": "Drei von drei. Drei Finals und ebenso viele Grand-Slam-Titel auf drei verschiedenen Belägen, (...). Ein weiterer Sieg im fünften Satz, genau wie im Halbfinale gegen den Italiener (Jannik Sinner), der frisch an der Spitze der Weltrangliste ist, aber bereits zu Hause, um sich auf das Spiel auf Rasen vorzubereiten."

"Corriere dello Sport": "Carlos Alcaraz ist der neue König von Paris."

"La Repubblica": "Die Revolution ist serviert, die Tenniswelt steht kopf. Der donnernde Ansturm der jungen Tennisspieler drängt Novak Djokovic abrupt auf den untersten Podestplatz."

Frankreich:

"L'Équipe": "Jahr für Jahr erweitert Carlos Alcaraz sein Kompetenzgebiet. Vor zwei Jahren gewann er auf Hartplatz die US Open 2022, vor einem Jahr auf dem Rasen von Wimbledon. Nun gewann der Spanier am Sonntag auf dem Sand von Roland Garros seinen dritten Grand-Slam-Titel."

"Le Parisien": "Nach einem hitzigen ersten Satz, zwei nachfolgenden noch schwereren Durchgängen, wendete Carlos Alcaraz letztlich das Blatt, um mit 21 Jahren zum ersten Mal in Roland Garros zu gewinnen. Seine Bilanz ist außergewöhnlich. Der würdige Erbe."

"Le Figaro": "Der König ist fort, lang lebe der König... Carlos Alcaraz, der gerade seinen 21. Geburtstag gefeiert hat, reiht sich als achter spanischer Roland-Garros-Sieger ein."

Österreich:

"Kleine Zeitung": "Carlos Alcaraz ringt Alex Zverev nach fast fünf Stunden nieder. Carlos Alcaraz hat es geschafft! Der Spanier besiegte im Endspiel der French Open den Deutschen Alexander Zverev und holte sich zum ersten Mal den Titel in Paris."

Schweiz:

"Blick": "Alcaraz krönt sich zum neuen König von Paris. Hartplatz, Rasen – und jetzt auch auf Sand: Carlos Alcaraz gewinnt als jüngster Spieler auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel. Er besiegt im French-Open-Final Alexander Zverev in fünf Sätzen. (...) Der Youngster, der auf seinem Unterarm dreimal den Buchstaben "C" für "Cabeza", "Corazon" und "Cojones" tätowiert hat, beweist in Paris tatsächlich Köpfchen, Herz und, nun ja, Eier. Es gelingt ihm im Final, in den entscheidenden Momenten Lösungen zu finden. Mal taktisch klug, mal mit feiner Klinge, mal mit roher Gewalt."

"Tagesanzeiger": "Was für eine Willensleistung: Alcaraz tritt in Nadals Fußstapfen."

Großbritannien:

"Daily Mail": "Es ging hin und her (...), aber Carlos Alcaraz erfüllte sich seinen Kindheitstraum mit dem Sieg bei den French Open. Der brillante 21-Jährige schlug Alexander Zverev in fünf pulsierenden Sätzen mit Aufs und Abs, um seinen Platz in der Riege der stolzen Spanier einzunehmen, die diesen Titel gewonnen haben."

"The Sun": "Carlos Alacaraz überstand schmerzvolle Krämpfe in den Beinen, als er sich seinen Kindheitstraum mit der Krönung bei den French Open erfüllte. Während der 14-malige Champion seinem Karriereende näherrückt, haben die Pariser nun einen neuen spanischen Helden, den sie auf dem roten Sand des Court Philippe-Chatrier verehren können."