Davis Cup DTB-Team siegt gegen Israel

Das ersatzgeschwächte deutsche Davis-Cup-Team hat auch ohne die Topspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff souverän mit 3:0 gegen Israel gewonnen und steht in der 2. Runde.

Das Doppel aus Kevin Krawietz und Tim Pütz ließ am Samstag (01.02.2025) gegen Cukierman/Vales mit 6:0 und 6:3 in Vilnius keinen Zweifel am deutschen Erfolg aufkommen. Aufgrund der Sicherheitslage fand die Heimpartie von Israel in der litauischen Hauptstadt statt.

Es warten Großbritannien oder Japan

Im September geht es für Deutschland gegen Großbritannien oder Japan um den Einzug ins Finalturnier der besten acht Teams.

Zverev hatte für das Duell mit Israel frühzeitig abgesagt, um sich von den Australian Open zu erholen. Kurzfristig stand auch Struff wegen eines Infekts nicht zur Verfügung.

Marterer zuvor mit mehr Mühe als erwartet

Maximilian Marterer hatte tags zuvor mit einem 6:2, 5:7, 6:4 gegen Yshai Oliel für den deutlich härter erkämpften ersten Punkt gesorgt. Der 29-Jährige hatte deutlich mehr Probleme als erwartet mit der Nummer 531 der Tennis-Weltrangliste. Nach einem souveränen ersten Satz ließ der Nürnberger seinen Gegner immer mehr ins Spiel kommen. Im dritten Durchgang schlug Marterer stark auf und schaffte das entscheidende Break zum 6:4.

"Das Match wurde ab dem zweiten Satz immer enger, ich wurde nervöser, weil er gutes Tennis von der Grundlinie gespielt hat. Aber ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe, meinem Team den ersten Punkt zu sichern", sagte Marterer.

Maximilian Marterer im ersten Match gegen Yshai Oliel.

Anschließend legte Yannick Hanfmann mit 6:4, 6:4 gegen Daniel Cukierman nach. Am Samstag war im Doppel dann alles entschieden.