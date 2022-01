Es war das Thema vor dem ersten Jahreshöhepunkt der neuen Tennis-Saison: Darf Novak Djokovic bei seinem favorisierten Grand-Slam-Turnier in Melbourne (neun Turniersiege) teilnehmen? Seit Monaten war von offizieller Seite bekannt, dass Spielerinnen und Spieler 2022 in Down Under lediglich doppelt geimpft aufschlagen werden dürfen. Djokovic hatte seinen Impfstatus öffentlich mit Verweis auf Privatsphäre und freie Meinungsäußerung stets offengelassen. So entbrannte in den vergangenen Wochen und Tagen eine immer größere Diskussion über Richtlinien zu möglichen Ausnahmeregelungen.

Am späten Dienstagvormittag (04.01.22) gab die Nummer eins der Weltrangliste und 20-malige Grand-Slam-Sieger via Instagram selbst und zuerst bekannt, dass er eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe und sich auf dem Weg nach Australien befinde. Das kam nicht mehr komplett überraschend, hatte der Serbe die vergangenen Tage bereits im spanischen Marbella auf ähnlichem Untergrund wie in Melbourne und mit den offiziellen Bällen des Ausrüsters der Australian Open trainiert. Der Aufschrei nach einer Sonderbehandlung, nicht nur in der Tenniswelt, ist trotzdem groß.