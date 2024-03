Gegner USA, Slowakei und Chile Davis Cup - Deutsches Team bestreitet Gruppenphase in China Stand: 19.03.2024 16:04 Uhr

Der Weg des deutschen Davis-Cup-Teams zur K.o.-Runde nach Malaga führt über Zhuhai in China. Teamchef Kohlmann spricht von einem "Riesenaufwand".

Der Weg des deutschen Davis-Cup-Teams zur K.o.-Runde nach Malaga führt über Zhuhai. Das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann trifft in der Gruppenphase vom 10. bis 15. September in der chinesischen Stadt auf die USA, Slowakei und Chile. Dies ergab die Auslosung am Dienstag.

"Für alle Länder aus unserer Gruppe ist der Austragungsort Zhuhai nicht optimal ", sagte Teamchef Michael Kohlmann: "Vor allem für Spieler, die bei den US Open weit kommen, wird das ein Riesenaufwand, weil der erste Spieltag am Dienstag ist." Die US Open in New York als drittes Grand-Slam-Turnier enden erst am 8. September.



Weitere Spiele in Bologna, Manchester und Valencia

Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für die finale Phase. Die deutsche Mannschaft von Davis-Cup-Teamchef Kohlmann ist in der Gruppe C als Gruppenkopf gesetzt. "Man kann aktuell nur spekulieren, wie die Nationen aufstellen. Aber aufgrund unserer Erfolge in den letzten Jahren ist das eine Gruppenzusammensetzung, bei der es unser aller Ziel sein sollte, die Finals in Málaga zu erreichen" , sagte Kohlmann.

Mit der Vergabe einer Gruppenphase nach China hatte die ITF überrascht. Die weiteren Qualifikanten für das Viertelfinale in Malaga werden in Bologna, Manchester und Valencia ausgespielt. Titelverteidiger ist Italien.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hatte auch ohne Olympiasieger Alexander Zverev im Februar die Qualifikationsrunde im traditionsreichen Tennis-Mannschaftswettbewerb gemeistert. In Tatabanya gelang gegen Gastgeber Ungarn ein 3:2-Erfolg. Im vergangenen Jahr hatte das Kohlmann-Team die Gruppenphase verpasst.