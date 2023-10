Tennis China Open Halbfinale in Peking: Zverev bleibt in China auf Erfolgskurs Stand: 02.10.2023 11:39 Uhr

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Halbfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger gewann gegen den Chilenen Nicolas Jarry 6:1, 6:7 (5:7), 6:4 und spielt nun gegen US-Open-Finalist Daniil Medwedew (Nr. 2) um den Einzug ins Endspiel.

Für Zverev war es der siebte Sieg in China in Serie, in der vergangenen Woche hatte er in Chengdu den Titel geholt. 2:18 Stunden dauerte das Match gegen Jarry. Nach dem holprigen Start ins Turnier hatte Zverev die Partie im ersten Satz nach Belieben dominiert. Die Nachtschicht gegen Alejandro Davidovich Fokina (Spanien) und die Magenprobleme aus dem Match gegen Diego Schwartzman (Argentinien) spielten keine Rolle mehr, Jarry war allerdings auch kaum in der Lage, Widerstand zu leisten.

Erst im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Beide Spieler kennen sich gut, alleine in dieser Saison war es ihr drittes Duell. Auf Sand in Genf hatte Jarry gewonnen, Zverev revanchierte sich in Halle/Westfalen auf Rasen und gewann nun auch das erste Match gegen den Weltranglisten-23. auf Hartplatz. Sein Break zum 4:2 im Entscheidungssatz konnte Jarry nicht mehr kontern.

Fünftes Duell mit Mewedew

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr trifft Zverev auf Medwedew, nach drei Niederlagen (Indian Wells, Monte Carlo und Rom) schlug er seinen russischen Rivalen im August in Cincinnati. Medwedew ist in Top-Form: Nach der Finalniederlage in New York gegen Novak Djokovic (Serbien) schlug er in Peking die stark eingeschätzten Tommy Paul (USA), Alex de Minaur (Australien) und Ugo Humbert (Frankreich).