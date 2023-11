Klarer Erfolg Djokovic gewinnt Masters-Turnier in Paris Stand: 05.11.2023 17:10 Uhr

Novak Djokovic hat das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gewonnen.

Der Serbe setzte sich am Sonntag (05.11.2023) im Endspiel gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit wenig Mühe 6:4, 6:3 durch. Nach 1:38 Stunden verwandelte der 36-jährige gleich seinen ersten Matchball zum verdienten Sieg. Djokovic war bei dem mit knapp 5,8 Millionen Euro dotierten Event an Position eins gesetzt und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht.

Damit geht er auch als einer der Favoriten in die ATP Finals ab 12. November in Turin, für die auch Alexander Zverev qualifiziert ist. Der deutsche Topspieler war in Paris im Achtelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas gescheitert - der sich dann im Halbfinale Dimitrow geschlagen geben musste.