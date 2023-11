Verletzung nach rund 20 Minuten Tsitsipas gibt auf: Rune darf in Turin auf Halbfinale hoffen Stand: 14.11.2023 15:26 Uhr

Der dänische Tennis-Profi Holger Rune und sein neuer Trainer Boris Becker dürfen bei den ATP Finals auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Vor den Augen der deutschen Ikone profitierte der 20 Jahre alte Rune in seinem zweiten Gruppenmatch am Dienstag von der verletzungsbedingten Aufgabe des Griechen Stefanos Tsitsipas, schon nach 17 Minuten war die Partie beim Stand von 2:1 für Rune beendet.

"Es war sehr unglücklich", sagte Rune nach dem Kurzeinsatz: "Wir konnten alle in seinem ersten Servicegame schon sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich wünsche ihm alles Gute."

Bereits 2021 hatte Tsitsipas beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten verletzungsbedingt aufgeben müssen. 2019 in London hatte Tsitsipas die ATP Finals gewonnen. Am ersten Spieltag hatte der Turnier-Debütant Rune in drei Sätzen nach großem Kampf gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verloren.

Zverev trifft am Mittwoch auf Medwedew

Aus den beiden Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Bestplatzierten für das Halbfinale. In der Grünen Gruppe treffen am Dienstagabend (21.00 Uhr) noch Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic (Serbien) und der italienische Lokalmatador Jannik Sinner aufeinander. Alexander Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewonnen hatte, ist nach seinem Auftaktsieg gegen Wimbledonchampion Carlos Alcaraz (Spanien) am Mittwochabend (21.00 Uhr/alle Sky) wieder gefordert. Dann trifft er bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr auf Daniil Medwedew, nur einmal konnte er den Russen dabei bezwingen.