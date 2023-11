ATP Finals in Turin Irrer Geldsegen für den Tennis-Champion Stand: 08.11.2023 13:40 Uhr

Am Sonntag beginnen die ATP Finals in Turin. Novak Djokovic und Alexander Zverev sind mit dabei. Viel Geld gab es dort immer schon zu gewinnen, so viel wie diesmal war es aber noch nie.

Zum Ende einer langen Tennis-Saison macht die internationale Spieler-Organisation ATP traditionell noch einmal richtig die Geldschatulle auf. Beim Abschluss-Turnier, den ATP Finals, können die acht Saisonbesten ihr ohnehin prall gefülltes Konto ordentlich aufbessern.

Insgesamt wird bei den ATP Finals 2023 ein Rekord-Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Das sind 250.000 Dollar mehr als im vergangenen Jahr, als Superstar Novak Djokovic triumphierte.

Fast 5 Millionen Dollar für den ungeschlagenen Champion

Sollte der Champion in diesem Jahr ohne Niederlage durch das Turnier marschieren, darf er sich insgesamt über ein Preisgeld in Höhe von rund 4,8 Millionen US-Dollar, umgerechnet 4,47 Millionen Euro, freuen. Da er bis zum gewonnenen Finale dann fünf Spiele bestritten hätte, wären es pro Sieg also fast eine Millionen Dollar - eine irre Summe für ein einzelnes Match.

Zum Vergleich: Der Sieger von Wimbledon, dem bestdotierten Grand-Slam-Turnier, erhielt in diesem Jahr 2,35 britische Pfund, umgerechnet 2,7 Millionen Dollar.

Die Einzelaufteilung der Finals-Preisgelder im Überblick:



Sieg in der Gruppenphase: 390.000 US-Dollar

390.000 US-Dollar Sieg im Halbfinale: 1,105 Millionen US-Dollar

1,105 Millionen US-Dollar Sieg im Finale: 2,2 Millionen US-Dollar

2,2 Millionen US-Dollar Antrittsgeld: 325.000 US-Dollar

Wer startet bei den ATP Finals?

Das Feld bei den ATP Finals wird der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic (Serbien) anführen. Olympiasieger Alexander Zverev zog am vergangnen Wochenende als Siebter ins Finalturnier ein. Der Hamburger, Sieger der Finals in den Jahren 2018 und 2021, profitierte dabei vom Viertelfinal-Aus seiner Konkurrenten Hubert Hurkacz (Polen) und Alex de Minaur (Australien) beim jüngsten Turnier in Paris-Bercy.



Außerdem sind Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (Spanien), Daniil Medwedew und Andrej Rublew (beide Russland), Jannik Sinner (Italien) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) dabei.





Novak Djokovic (9945 Punkte)

(9945 Punkte) Carlos Alcaraz (8455 Punkte)

(8455 Punkte) Daniil Medwedew (7200 Punkte)

(7200 Punkte) Jannik Sinner (5490 Punkte)

(5490 Punkte) Andrey Rublew (4805 Punkte)

(4805 Punkte) Stefanos Tsitsipas (4235 Punkte)

(4235 Punkte) Alexander Zverev (3585 Punkte)

(3585 Punkte) Holger Rune (3460 Punkte)

Ausschlaggebend für die Qualifikation unter die Top 8 ist nicht etwa die Weltrangliste, die über die letzten 52 Wochen geführt wird, sondern das sogenannte "Race to Turin". Dabei sammeln die Spieler von Januar an Punkte mit ihren Siegen bzw. dem Erreichen verschiedener Runden bei den Turnieren. Die Spieler mit den meisten Punkten am Ende der Saison qualifizieren sich für die ATP Finals in Turin.

Wo und wann werden die Finals ausgetragen?

Die Gruppenphase der ATP Finals wird vom 12. bis 17. November ausgetragen. Das Halbfinale wird am 18. November gespielt und das Finale am 19. November. Zum Start werden die acht Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, und zwar in die rote und in die grüne Gruppe. Die Auslosung der Gruppenphase findet am Donnerstag (09.11.2023) um 15 Uhr statt.

Spielstätte ist die Pala Alpi-Tour-Arena in Turin mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern. Seit 2021 und bis 2025 werden die ATP-Finals in Turin ausgetragen. Vorherige Spielstätte war von 2009 bis 2020 die O2-Arena in London. Auch Shanghai (2002, 2005-2008), Houston (2003-2004), Sydney (2001), Lissabon (2000) sowie Hannover (1996-1999) und Frankfurt (1990-1995) zählten bereits zu den Austragungsorten der Finalspiele.

Wer jubelte zuletzt bei den ATP Finals?

Im November des vergangenen Jahres triumphierte Novak Djokovic in Turin. Im Finale besiegte der Serbe Casper Ruud mit 7:5 und 6:4. Den Titel Finals-Rekordsieger teilen sich Roger Federer und Djokovic (beide sechs Titel). Novak Djokovic könnte daher in diesem Jahr alleiniger ATP Finals Rekordsieger werden.

Alexander Zverev holte sich 2018 und 2021 die mehr als gut dotierte Trophäe. Vor zwei Jahren gewann er das Finale gegen Daniil Medvedev mit 6:4, 6:4. Vor fünf Jahren bezwang der Deutsche im Endspiel Novak Djokovic ebenfalls klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:3.

Boris Becker ging gleich dreimal als Sieger hervor (1988, 1992, 1995). Michael Stich gewann die ATP Finals im Jahr 1993.