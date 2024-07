Wimbledon - Zweite Runde Altmaier und Niemeier in Wimbledon ausgeschieden Stand: 04.07.2024 18:51 Uhr

In einem engen Match unterlag Daniel Altmaier in der zweiten Runde von Wimbledon, auch Jule Niemeier verlor. Viel Mühe hatte Novak Djokovic mit der Nummer 277 der Welt.

Altmaier verlor am Donnerstag (04.07.204) in fünf Sätzen gegen den Kanadier Denis Shapovalov, mit: 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 4:6. Nachdem Altmaier bereits die ersten beiden Sätze verloren hatte, brachte er den früheren Weltranglistenzehnten mit seinem starken Comeback im dritten Satz nochmal in Bedrängnis.

Starker dritter Satz bringt Altmaier zurück ins Spiel

Am Ende fehlte aber ein Quäntchen zum Sieg. Für den 25-jährigen Kempener war es das zweite Fünf-Satz-Match im Turnier. Am Montag hatte er erstmals die erste Runde in Wimbledon überstanden.

Gegen Shapovalov agierte Altmaier zunächst zu defensiv, stellte dann aber seine Taktik um. Nach dem zweiten Satz ging Altmaier zur Toilettenpause vom Platz, anschließend überraschte er Shapovalov mit einer offensiveren Spielweise. So wurde es noch ein umkämpftes Duell. Im entscheidenden fünften Satz verlor er allerdings direkt sein erstes Aufschlagsspiel. Das war vorentscheidend.

Nur noch zwei von sechs deutschen Männern übrig

Damit ist das Rasenturnier für vier der anfangs sechs deutschen Tennis-Herren im Einzel beendet. Bisher zog nur der Sauerländer Jan-Lennard Struff in die dritte Runde ein und spielt dortgegen den Russen Daniil Medwedew um den Einzug ins Achtelfinale.

Die Zweitrundenpartie von Alexander Zverev ist für diesen Donnerstagabend angesetzt. Von den anfangs sechs deutschen Herren im Hauptfeld hatte Dominik Koepfer bereits kurzfristig nach der Auslosung verletzt zurückziehen müssen.

Switolina zu stark für Niemeier

Zwei Jahre nach ihrem völlig überraschenden Viertelfinaleinzug ist Wimbledon für Tennisspielerin Jule Niemeier zum zweiten Mal nacheinander nach der zweiten Runde beendet. Die 24 Jahre alte Dortmunderin zog gegen die Ukrainerin Jelina Switolina mit 3:6, 4:6 den Kürzeren.

Anfang des zweiten Satzes holte Niemeier ein Notizbuch hervor und las etwas auf Zetteln nach, sie musste aber nach 75 Minuten ihrer Gegnerin gratulieren. In Runde eins hatte Niemeier tags zuvor gegen die Schweizerin Viktorija Golubic überzeugt. Zuvor hatte am Donnerstag bei den Herren der Kempener Daniel Altmaier in einem Fünf-Satz-Match gegen den Kanadier Denis Shapovalov den Sprung in die dritte Runde verpasst.

Djokovic mit Mühe gegen die Nummer 277 der Welt

Mit Mühe hat der serbische Tennisstar Novak Djokovic knapp einen Monat nach seiner Knie-Operation in Wimbledon die dritte Runde erreicht. Bei seinem zweiten diesjährigen Auftritt gewann der 37-Jährige gegen den 15 Jahre jüngeren Briten Jacob Fearnley 6:3, 6:4, 5:7, 7:5. Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger musste zwei Tage nach seinem problemlosen Einstieg in den Rasenklassiker den ersten Satzverlust hinnehmen und wirkte gegen den britischen Wildcard-Inhaber auch danach angreifbar. In der Form dürfte es nicht für seinen angestrebten achten Wimbledon-Titel reichen.

Fearnley ist nur die Nummer 277 der Welt. "Ein sehr windiger Tag, sehr herausfordernde Bedingungen. Er hat mich arbeiten lassen" , sagte Djokovic mit Blick auf seinen Gegner: "Ich hatte wahrscheinlich im vierten Satz etwas Glück. Dieses Match hätte es wahrscheinlich verdient gehabt, in den fünften Satz zu gehen. Aber ich bin glücklich, dass es nicht so gekommen ist. Hoffentlich kann ich in der nächsten Runde besser spielen."