Wimbledon Alcaraz erreicht Viertelfinale Stand: 07.07.2024 17:47 Uhr

Carlos Alcaraz hat in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, musste aber beim 6:3, 6:4, 1:6, 7:5 gegen den angriffslustigen Franzosen Ugo Humbert auf dem Centre Court über knapp drei Stunden gehen.

Alcaraz begeisterte das Publikum mit Spielfreude und gewohnt schnellen Beinen, ein Spannungsabfall im dritten Satz kostete dem Titelverteidiger einen glatten Erfolg.

Humbert spielte dann aber auch groß auf und witterte seine Chance auf eine Überraschung. Doch Alcaraz fand im vierten Durchgang wieder in die Spur, am Ende setzte der French-Open-Champion seine Siegesserie bei Grand-Slam-Turnieren auf nunmehr elf gewonnene Matches in Folge fort und darf weiter auf einen erneuten Sieg an der Church Road hoffen.

Alcaraz hatte zuletzt bei den French Open mit einem Finalsieg gegen Alexander Zverev den Titel gewonnen. Seinen nächsten Gegner ermitteln Tommy Paul (USA), in Wimbledon an Position 12 gesetzt, und Roberto Bautista Agut (Spanien). Im Halbfinale könnte der Kracher gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien folgen.