Petersen ist Torschütze des Jahres 2018

"Ich verblöde seit zehn Jahren." Der Satz von Petersen zum geistig-intellektuellen Niveau in der Fußball-Bundesliga bleibt in Freiburg sicher ebenso in Erinnerung wie seine wichtigen Tore für die Breisgauer in der Saison 2017/18. Der Mittelstürmer ist für den Sport-Club in dieser Spielzeit ohne Zweifel der entscheidende Mann auf dem Platz. Seine Treffer sorgen für die wichtigen Punkte im Abstiegskampf.

Dortmund am Rand der Niederlage

Borussia Dortmund steht am 20. Spieltag am Rande einer Niederlage. Petersen trifft doppelt und der Sport-Club führt bis kurz vor Ende der Partie mit 2:1. Das Tor des Monats fällt in der 68. Minute: Petersen erobert sich den Ball nach einem Abspielfehler von Dortmunds Sahin im Mittelfeld, sieht dann, dass Torhüter Roman Bürki zu weit vor seinem Tor steht und zieht ab. Nach über 40 Metern senkt sich der Ball genau hinter dem Dortmunder Schlussmann ins Netz.

Ein würdiges Tor des Monats, das sich einreiht in die lange Tradition legendärer Weitschuss-Treffer beim TdM. Zuletzt wurde Michael Stahl mit einem fulminanten Weitschuss zum Torschützen des Jahres 2010 gekürt.

Am Ende reichte allerdings auch Petersens Weltklasse-Tor nicht für den Freiburger Sieg. In der 93. Minute kann Dortmund noch durch einen Treffer von Jeremy Toljan ausgleichen.

Das vierte TdM für Freiburg

Dies ist das vierte Tor des Monats für den SC Freiburg und das erste Tor des Jahres. Vor Petersen trafen im Februar 2005 Soumaila Coulibaly, im Oktober 2005 Roda Antar und im April 2011 Julian Schuster.

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir diesen Treffer leider nicht im Internet zeigen